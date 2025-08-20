¿Abelito y Aldo de Nigris serían los ganadores de La casa de los famosos México? Los números en redes hablan

La tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’ es un total un éxito. Incluso, los televidentes, así como los internautas, ya tendrían a su personalidad favorita para ganar dicha edición. En redes, quienes han destacado como los posibles ganadores del reality serían Aldo de Nigris y Abelito, integrantes del team ‘Noche’. ¿Será?

Eso no es todo, los altos niveles de audiencia de ‘La casa de los famosos México’ 2025 y el involucramiento del público también se ha visto reflejado en el aumento de seguidores de los habitantes de este programa. Te contamos quiénes son los participantes que han sumado más seguidores y quiénes permanecen con la misma cantidad de fans en sus plataformas.

¿Cuántos seguidores tenían los habitantes previo al estreno de ‘La casa de los famosos México 2025?

El pasado domingo 27 de julio se llevó a cabo el estreno de ‘La casa de los famosos México’ 2025 y así eran los números de seguidores en Instagram de los 15 habitantes confirmados:

Ninel Conde 6.0 millones de seguidores

de seguidores Aarón Mercury 5.2 millones de seguidores

de seguidores Facundo 2.8 millones de seguidores

de seguidores Elaine Haro 1.2 millones de seguidores

de seguidores Alexis Ayala 1.1 millones de seguidores

de seguidores Mariana Botas 1.1 millones de seguidores

de seguidores Aldo de Nigris 849 mil de seguidores

de seguidores Adrián di Monte 815 mil de seguidores

de seguidores Abelito 623 mil de seguidores

de seguidores Luis Rodríguez ‘el Guana’ 402 mil de seguidores

de seguidores Dalilah Polanco 338 mil de seguidores

de seguidores Olivia Collins 336 mil de seguidores

de seguidores Mar Contreras 210 mil de seguidores

de seguidores Shiky 163 mil de seguidores

de seguidores Priscila Valverde 49 mil de seguidores

¿Cuántos seguidores tienen hoy 19 de agosto los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

A cuatro semanas del estreno de ‘La casa de los famosos México’ 2025, hoy 19 de agosto, las cifras de los seguidores de cada habitante del reality han experimentado notables cambios. Así se ven sus perfiles de Instagram, actualmente:



Ninel Conde 6.2 millones de seguidores

Aarón Mercury 5.4 millones de seguidores

Facundo 2.8 millones de seguidores

Abelito 1.8 millones de seguidores

Aldo de Nigris 1.5 millones de seguidores

Elaine Haro 1.5 millones de seguidores

Alexis Ayala 1.2 millones de seguidores

Mariana Botas 1.2 millones de seguidores

Adrián di Monte 905 mil de seguidores

Luis Rodríguez ‘el Guana’ 472 mil de seguidores

Dalilah Polanco 419 mil de seguidores

Mar Contreras 367 mil de seguidores

Olivia Collins 360 mil de seguidores

Shiky 209 mil de seguidores

Priscila Valverde 122 mil de seguidores

¿Abelito y Aldo de Nigris serán los posibles ganadores de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Cabe señalar que Abelito, integrante del cuarto ’Noche’, ha sido el concursante que más ha elevado sus números de seguidores en Instagram, dado que subió casi 1.2 millones de usuarios. Es decir, incrementó un 200% su popularidad en dicha red social.

Asimismo, Aldo de Nigris, sobrino de Poncho de Nigris, sumó 700 mil seguidores en Instagram. Es decir, casi el doble de sus números originales.

Lo anterior podría ser un indicio de que ambos habitantes de ’Noche’ serían los favoritos de usuarios en redes sociales para ganar la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’. ¿Son los rivales a vencer?

En tercer lugar, se encuentra Elaine Haro, integrante del cuarto ‘Día’. Su Instagram ha experimentado un aumento de 300 mil seguidores. Le siguen Ninel Conde (la tercera eliminada de ‘La casa de los famosos México’) y Aarón Mercury con 200 mil seguidores más en su cuenta de Instagram.

¿Cuál fue el nivel de audiencia y el número de votos de la tercera gala de eliminación de La casa de los famosos México?

‘La casa de los famosos México’ 2025 mostró que su éxito sigue en aumento. La última gala de eliminación del reality registró más de 14.3 millones de televidentes.

Asimismo, el público de ‘La casa de los famosos México’ 2025 volvió a presentar su gran interacción con el reality y lograron la cifra histórica de más de 16.3 millones de votos, lo que representa casi un 45% más que la gala dominical anterior. ¿Será que la próxima gala de eliminación superará esta cifra?