Nominado de La casa de los famosos México pidió salir del reality el 17 de agosto, aseguran

En medio de la incertidumbre por conocer al próximo eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’, trasciende que, presuntamente, uno de los nominados de esta semana habría pedido su salida voluntaria del reality. ¿Caos en La casa? Te contamos lo que se sabe.

La casa de los famosos logo / Facebook: La casa de los famosos México logo

No te pierdas: La casa de los famosos México 2025: ¿Ninel Conde le pidió perdón a Mar Contreras?: “No existe rivalidad”

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Los nominados de la tercera semana en ‘La casa de los famosos México 2025’ son:

Facundo

Mar Contreras

El Guana

Alexis Ayala

Ninel Conde

Si bien Mariana Botas también estaba en la placa, Elaine Haro, quien le robó el poder de salvación a Aldo de Nigris, líder de la semana, la sacó del riesgo de ser eliminada. Según la actriz, tomó esta decisión por lealtad a su ‘team Día’.

“Me iré por mi cuarto. En este caso hicimos un sorteo en el que se quedó entre Ninel y Mariana. Entonces a quien salvo esta noche es a Mariana”, expresó cuando los presentadores le preguntaron sobre su decisión y las razones.

¿Qué nominado de ‘La casa de los famosos México 2025’, presuntamente, pidió su salida del reality?

A través de la cuenta de X especializada en espectáculos, ‘La tía Sandra’, se reportó que Facundo habría pedido salir de ‘La casa de los famosos México 2025’ el próximo domingo 17 de agosto.

Esto, aparentemente, debido a que su participación no ha sido bien recibida por el público, además de que le habría causado problemas a su prometida e hijas.

Cuenta de X de ‘La tía Sandra’ “Fuentes cercanas revelaron que su novia e hijas decidieron tomar distancia y se fueron de vacaciones, pues aseguran que el infierno que han vivido con la participación del conductor en el reality ha sido demasiado pesado”

Presuntamente, tanto la prometida como las hijas del conductor estarían muy “felices” de que él pidiera su salida voluntaria del show, pues desean “cerrar un capítulo que califican como ‘el peor de sus vidas’”

Hasta ahora, la familia de Facundo no ha confirmado o desmentido esta información, por lo que todo queda en calidad de rumor.

No te pierdas: ¿Mariana Botas es la favorita de la producción en La casa de los famosos México? ¡Fans exhiben pruebas!

¿Por qué la participación de Facundo en ‘La casa de los famosos México’ ha sido tan polémica?

La estancia de Facundo en ‘La casa de los famosos México 2025’ ha sido muy controversial por ciertas acciones y comentarios que ha hecho en las últimas semanas. Un ejemplo de ello fue la broma que le hizo a Aldo de Nigris durante una fiesta, en la que le jaló una alfombra que estaba bajo sus pies, provocando que se cayera. Debido a los reclamos del público, ‘la Jefa’ lo regañó, señalándole que su compañero pudo haber salido lastimado.

Hasta el momento, el también cómico no ha dado señales de querer salirse de ‘La casa’. Incluso, hace poco habló con su ‘team Día’ para advertirles que, a partir de la próxima semana, comenzará a jugar en solitario.

Si bien sus detractores está más que entusiasmados por su presunta salida voluntaria, sus fans siguen defendiéndolo y consideran que es un buen elemento para el reality. Incluso han empezado a moverse en redes sociales para votar por él.

Facundo en el confesionario de La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La próxima gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ se llevará a cabo el domingo 17 de agosto. Comenzará a las 8:00 pm. y se podrá ver a través del canal de Las estrellas, así como en la plataforma de Vix.

Hasta el momento, los eliminados del reality son:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

Con la expulsión del próximo domingo, solo quedarán 12 participantes en búsqueda de permanecer en ‘La casa’ y ganar los ansiados 4 millones de pesos que se le da al primer lugar.

Mira: ¿Beso de Mariana Botas y Drake Bell sí pasó? La hermana de la habitante de La casa de los famosos México habla