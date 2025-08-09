La casa de los famosos México: Elaine Haro explota contra el cuarto Noche: “Duele”, ¿qué pasó?

‘La casa de los famosos México 2025’ va en su segunda semana y los bandos están comenzando a definirse. En medio de la tensión por la siguiente gala de eliminación, Elaine Haro, quien está en el cuarto ‘Día’ se lanzó con todo contra el cuarto ‘Noche’.

En los últimos días, algunos habitantes de ‘La casa’ han propuesto empezar a jugar “por cuartos”, algo con lo que, la gran mayoría parece estar de acuerdo.



¿Cómo quedaron distribuidos los cuartos en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Para esta temporada de ‘La casa de los famosos México’, las habitaciones fueron bautizadas como ‘Día’ y Noche’. Estos son los habitantes que están en cada cuarto:

Cuarto Día

Dalilah Polanco

Facundo

Shiky

Priscila Valverde

Elaine Haro

Mariana Botas

Ninel Conde

Cuarto Noche

Aldo de Nigris

José Luis Rodríguez ‘el Guana’

Abelito

Alexis Ayala

Adrián Di Monte

Mar Contreras

Aarón Mercury

Si bien Dalilah estaba en ‘Noche’ y Aldo en ‘Día’, Priscila, al haber encontrado una moneda del destino, decidió intercambiarlos. Según la modelo, por cuestiones de estrategia.



¿Por qué Elaine Haro se molestó con el cuarto ‘Noche’ en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante la tarde de este 8 de agosto, algunos fans se organizaron para mandarle un “carrito” a los habitantes del cuarto Noche. Esto, para motivarlos y hacerles saber que el público los quiere.

Todos los famosos lograron escuchar este detalle que, si bien alegró a los de ‘Noche’, aparentemente habría generado mucha molestía en Elaine Haro, quien, en una plática con Priscila y Ninel, les comentó que se sentía dolida por el apoyo que le daban al cuarto contrario.

La cantante admitió que había sido un “golpe en el ego” y hasta comenzó a dudar de la percepción que la gente tendría de su habitación.

“En el ego mio, claro, o sea, duele. Arde el hecho de ver esto y dices: ‘ay ca… ‘, de que están gritando. Es un tema de ego” Elaine Haro

También habría sugerido que esto haría que los del cuarto ‘Noche’ se volvieran más ‘soberbios: “Hay ciertas actitudes que no me gustan (del otro cuarto). También he sido soberbia, pero lo que podemos controlar son nuestras acciones. Lo más importante es que nosotros, como participantes, tener los pies en la tierra… pero no creyéndonos”, manifestó.

Priscila respaldó a su compañera y señaló que lo más importante era enfocarse en el juego y tratar, dentro de lo posible, ser amable con los demás. Por supuesto, esto generó muchas opiniones divididas en redes sociales. Si bien algunos apoyaron a Haro, otros aseguraron que los “soberbios” están en ‘Día’.

Elaine dice que realmente todo lo que se vive adentro es una guerra de egos, y que si le duele un poco que vayan a gritarle solo al cuarto noche. La verdad ella esta en el cuarto Equivocado 😶#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/dNjd8tSoHC — Anxiety (@andrescaceress1) August 8, 2025

¿Quién es Elaine Haro, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Elaine Haro es una cantante, actriz, modelo e influencer de 21 años.

Inició su carrera desde muy pequeña, participando en comerciales.

A los 12 años, estuvo en ‘La Voz Kids’. No ganó, pero, como ella lo dijo en su momento, le ayudó a abrirse puertas en el medio artístico.

Ha participado en muchas telenovelas y series, aunque es más conocida por sus apariciones en ‘La rosa de Guadalupe’.

Tiene 15 millones de seguidores en TikTok y más de un millón en Instagram

Actualmente está soltera. Previo a entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’, terminó su romance con Moisés Peñaloza

