Marie Claire colapsa en La casa de los famosos México 2025: ¿Qué le pasó en plena transmisión?

La tensión se apoderó de La casa de los famosos México 2025 cuando Marie Claire, conductora de las pre y post galas, presentó un problema de salud en plena transmisión. El incidente fue tan serio que estuvo a punto de ser trasladada al hospital. ¿Qué le pasó? ¿Está grave?

Mira: Exhiben error en La casa de los famosos México 2025; aparece Ninel Conde en dos lugares al mismo tiempo

Wendy Guevara expone a Marie Claire Harp / IG: @marieclaireoficial / @soywendyguevaraoficial

¿Qué le pasó a Marie Claire conductora de La casa de los famosos México 2025?

El susto ocurrió durante la transmisión de una de las galas especiales del reality show, donde Marie Claire fue vista visiblemente afectada de salud. La información fue difundida a través de redes sociales por el sitio Las estrellas, en un video que rápidamente se viralizó. Ahí se reveló que la conductora presentó malestares físicos vinculados al exceso de trabajo, lo que obligó a que fuera atendida por paramédicos en el set.

Según se detalló, su estado fue lo suficientemente delicado como para considerar trasladarla de emergencia a un hospital, aunque afortunadamente no fue necesario. Los servicios médicos actuaron con rapidez y lograron estabilizarla. Pese al incidente, Marie Claire decidió continuar con la grabación, lo que causó admiración, pero también críticas por la aparente presión a la que están sometidos los talentos en televisión en vivo.

Cabe destacar que no revelaron qué fue exactamente lo que le pasó a Marie Claire Harp.

Lee: Exhiben error en La casa de los famosos México 2025; aparece Ninel Conde en dos lugares al mismo tiempo

Marie Claire Harp / Redes sociales

¿Qué dijo Marie Claire tras el incidente de salud en plena gala de La casa de los famosos México?

Durante la transmisión en la que presentó un problema de salud, Marie Claire se mostró sonriente y profesional, minimizando lo ocurrido. Sin embargo, su comentario generó controversia entre los internautas.

“Aquí no hay chance de enfermarse” Marie Claire Harp

Aunque la también llamada ‘Informatrix’ lo dijo en tono de broma dejó ver que las exigencias del formato no permiten margen para recuperarse ni siquiera ante un malestar evidente.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios expresaron su preocupación por el bienestar de la conductora.

Mira: La casa de los famosos México: Conductores de Sale el sol arremeten vs. Ninel Conde por pelea con Alexis Ayala

¿En qué otros programas aparece Marie Claire además de La casa de los famosos México?

Marie Claire Harp, de origen venezolano, se ha ganado un lugar en la televisión mexicana gracias a su carisma y talento. Este año 2025 fue incluida en el elenco de conductoras de La casa de los famosos México 2025, compartiendo espacio con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en las galas pre y post emisión del reality.

Además de su participación en el exitoso programa, también se le puede ver regularmente como parte del equipo de Cuéntamelo, ya! y del matutino Hoy, dos de las emisiones más vistas del canal de las Estrellas. Su presencia se ha consolidado en la pantalla chica, especialmente tras su paso como concursante en la primera temporada del reality, donde fue la primera eliminada.

Lee: La casa de los famosos México: Adrián Di Monte confiesa que su hermana sufrió un intento de abuso

¿Cuál es el estado de salud actual de Marie Claire Harp? Esto es lo que se ha revelado

Hasta el momento, ni la producción de La casa de los famosos México 2025, ni la propia Marie Claire han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud.

Sin embargo, la conductora continúa activa en sus redes sociales, donde se le ha visto de buen ánimo y participando en sus actividades profesionales habituales.