¿Quién ganó el segundo duelo de salvación en La casa de los famosos México? ¿Quién enfrentará a Ninel Conde?

Este jueves 7 de agosto, la tensión se desbordará en La casa de los famosos México 2025. Se llevará a cabo la prueba que definiría al retador del segundo duelo por la salvación.

Uno de los habitantes se ganará el derecho de enfrentar nada más y nada menos que a Ninel Conde, quien ostenta el título de líder esta semana. Pero, lo que pocos esperaban, es que esta competencia podría cambiar por completo el rumbo del juego.

Si logran arrebatarle el poder al “Bombón Asesino”, el habitante victorioso tendrá la posibilidad de salvar a uno de los nominados y reventar la estrategia de alguno de sus compañeros… Justo a unos días de la esperada gala de eliminación del próximo domingo 10 de agosto. ¿Quién lo logró? ¿Hubo trampa?

Ninel Conde es Líder de La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La noche del miércoles 6 de agosto se vivió la segunda gala de nominación en La casa de los famosos México 2025 y no faltaron las tensiones, ni las sorpresas. Luego de una jornada cargada de estrategias y alianzas, cinco habitantes quedaron oficialmente en riesgo de eliminación. Los nominados que podrían abandonar la competencia son:



Adrián Di Monte ( cuarto Noche )

( ) Priscila Valverde ( cuarto Día )

( ) Dalilah Polanco ( cuarto Día )

( ) Mar Contreras ( cuarto Noche )

( ) Alexis Ayala (cuarto Noche)

¿Cómo fue el segundo reto del robo de la salvación en La casa de los famosos México 2025?

Al igual que en la primera ocasión en La casa de los famosos México 2025, la Jefa reunió a los habitantes en la sala, donde los esperaba una caja con ocho pelotas. Primero participaron los hombres y después se formó un grupo de mujeres.

El objetivo del juego fue para definir quién enfrentaría a Ninel Conde en el duelo por el robo de la salvación. Para ello, los famosos fueron divididos en cuatro equipos, organizados así:



Primer grupo (hombres):

Alexis Ayala Facundo Abelito Shiky Clement

Segundo grupo (hombres):

Adrián Di Monte Aldo de Nigris Aarón Mercury

Tercer grupo (mixto):

Guana Dalilah Polanco Mar Contreras

Cuarto grupo (mujeres):

Mariana Botas Elaine Haro Priscila Valverde



La dinámica se tituló “Baristas”. En ella, cada habitante debía deslizar un vaso de café sobre una barra dividida en secciones con distintos valores de puntos.

Cada participante tuvo cinco turnos para lanzar sus vasos,

para lanzar sus vasos, El objetivo era que el vaso quedara en una zona con puntos positivos. Si caía, se volteaba o salía de la mesa, no sumaba,

Si el vaso quedaba a la mitad, el tiro se repetía,

Se permitía lanzar un vaso y mover otros al impactarlos y sumar más puntos,

Al final, se sumaron los puntos de cada jugador y el mejor de cada equipo pasaría a la final



Los ganadores de esta prueba avanzaron a la semifinal, donde el campeón obtendría el derecho de retar al líder de la semana. Si logra vencerlo en el duelo, podrá robarle el poder de salvar a un nominado. Un giro que podría cambiar por completo el rumbo de La casa de los famosos México 2025.

¿Quiénes son los finalistas para el robo de la salvación en la segunda semana de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En la primera etapa del reto por el robo de la salvación, los finalistas fueron:



Ellos tendrán hasta la gala de esta noche para enfrentarse a Ninel Conde, actual líder de la casa. Sin embargo, el duelo para arrebatarle el poder de salvar a un nominado se llevará a cabo el viernes 8 de agosto.

Cabe señalar que tres de los finalistas están en riesgo de eliminación. Por esta razón, si uno de ellos resulta ganador podrá elegir entre salvar a uno de sus compañeros de cuarto o salvarse a sí mismos y evitar salir de la competencia el próximo domingo 10 de agosto.

Finalistas para el robo de salvación🤭

Alexis 160 pts Adrián 170 pts

Dalílah 120 pts Elaine 100 pts #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/wgHGi5XKR3 — Briii1998 ☕︎︎ ☄︎ (@briii_1998) August 7, 2025

Información en desarrollo...