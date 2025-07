Dalilah Polanco revela que pudo ser ‘Lady troca’ y desata carcajadas con su anécdota viral

Seguramente en más de una ocasión has escuchado el apodo de “Lady” o “Lord” seguido por alguna queja absurda o una escena de altísima prepotencia. Y es que en México, desde hace más de una década, cada tanto alguien protagoniza un momento tan ridículo y escandaloso que las redes lo bautizan como una nueva “Lady algo” o “Lord quién sabe qué”. Es el tipo de viral que nadie quiere ser, pero que a veces llega por una mala reacción, una frase altanera o simplemente por perder la cabeza en público.

Este fenómeno nació en 2011 con las tristemente célebres “Ladies de Polanco”, dos mujeres captadas en video insultando y agrediendo a policías mientras estaban ebrias. Desde entonces, las redes sociales han convertido cualquier desliz en una etiqueta pública: Lady Profeco, Lord Audi, Lady cajero y el más reciente Lady racista, todos recordados por su actitud altanera y la famosísima frase de advertencia: “¡No sabes con quién estás hablando!”. Así, lo que empieza como una rabieta puede acabar siendo un escarnio nacional.

Es en este contexto que Dalilah Polanco estuvo a punto de convertirse en titular de los medios por un arrebato como este.

¿Por qué Dalilah Polanco dice que pudo ser una “lady”?

Durante una charla en su pódcast SinCuenta, la actriz Dalilah Polanco, confirmada como la séptima habitante de La casa de los famosos México 2025, contó una historia tan absurda como real: pudo haberse convertido en “Lady troca”, pero se salvó de la cancelación gracias a que nadie grabó el momento.

Con humor y sin filtros, Dalilah relató un episodio que vivió mientras iba en su camioneta después de tomarse una pastilla termogénica. Acelerada por los efectos, comenzó a hacer limpieza excesiva en su casa hasta que decidió salir al gimnasio.

Dalilah Polanco “La cosa es que estoy en mi casa. Me dijeron: ‘Te lo tomas antes del gimnasio’. Yo dije: ‘Antes del gimnasio’. Fue: ‘Ah, ya voy al gimnasio. Espérate. Me lo tomo en mi casa’. Me lo tomé, pero perdí el tiempo por no sé qué, y de repente dije: ‘Bueno, voy a lavar la losa’. Luego dije: ‘No, voy a tender la cama. Ay, está tendida… pues la destiendo y la vuelvo a tender. ¿Sabes qué? Voy a mover los muebles’. Dije: ‘¡No, güey! ¡Esto es la pastilla, s la pastilla, es la pastilla! ¡Me voy a salir de aquí, me voy a salir! Okay’.”

Fue entonces cuando, en medio del tráfico, un taxista le gritó “Muévete, pend...” y ella explotó: bajó la ventana, le contestó y estuvo a punto de bajarse a enfrentarlo.

“Me subo a mi camionetón y me voy. Y llego justo a una intersección en donde, pues, siempre se quedaban los carros atorados. Justo donde estoy pasando, se me atraviesa un carro y se queda aquí, y yo me quedo estorbando a los que vienen de abajo para arriba. Me quedo estorbando (toca el claxon) del que se queda pegado, del que se queda pegado y saca la cabeza y me dice: “¡Muévete, pend...!” Y sentí un… ahí reventó la pastilla”

¿Cómo fue el momento que Dalilah Polanco pudo convertirse en “Lady troca”?

“Volteo a verlo, ya sabes, bajo el vidrio: “¿¡Quién es pend...!? ¿¡Quién es pend...!? ¡Por eso los matan!”. Abro la puerta. Perdón, eso no se dice. Pónganle mute, pero eso fue lo que yo dije., dijo entre risas, explicando que la situación escaló rápido. “Abro la puerta. Pongo el pie en el estribo. Salgo por arriba de la camioneta y le digo: ¡Bájate!”, contó entre carcajadas.

En ese momento a Dalilah le entró la reflexión: “Yo en: “Ya voy al gimnasio, ya voy”. Y de repente dije: “¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Eso no es normal. Entonces no sé qué sería: Lady mata-ta, Lady troca, Lady empoderada, Lady… no, no empoderada, Lady muchona —porque me dicen que parezco buchona en mi Lady troca”.

Aunque la reacción pudo haber sido grabada por alguien y viralizada en redes sociales, Polanco señaló que afortunadamente no fue el caso. “Gracias a Dios eso no fue grabado, porque si no, hoy día la cosa sería diferente”, dijo.

Sus compañeras del pódcast, Joanna Vega-Biestro y Marta Guzmán, se rieron junto con ella mientras la actriz reconocía lo grave de su reacción, aunque también lo absurdo de la situación.

En el pódcast, la séptima habitante de La casa de los famosos México no da detalles sobre cuándo ocurrió el bochornoso momento, pero el clip ya se ha hecho viral.

