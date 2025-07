Dalilah Polanco denunció intento de abuso de un actor: “Me levantó del piso y me metió a su camioneta”

Dalilah Polanco, actriz mexicana reconocida por su papel como ‘Martina’ en La familia P. Luche, fue confirmada este 14 de julio como la séptima habitante oficial de La casa de los famosos México 2025. A sus 53 años, la comediante se une al reality con la promesa de aportar humor, autenticidad y mucho corazón.

Aunque su carrera abarca importantes telenovelas como Por ella soy Eva o Querida enemiga, y más recientemente la serie Chavorrucos, su nombre también ha resonado por un estremecedor testimonio que dio hace tiempo en entrevistas con Yordi Rosado y en el programa Confesiones. En esas charlas, Dalilah narró un intento de abuso sexual que vivió por parte de un actor del medio. Aunque no mencionó nombres, sí dejó claro cómo la marcó emocionalmente.

Ese fragmento de su historia ha vuelto a circular en redes, no porque sea reciente, sino porque su presencia en La casa de los famosos México 2025 ha despertado el interés del público por conocer más sobre ella.

Dalilah Polanco

Dalilah Polanco vivió un intento de abuso sexual por actor de televisión

Dalilah Polanco destapó un fuerte episodio de su vida en el que sintió que por poco moría. Reveló que se enfrentó al machismo y misoginia de un famoso que la violentó físicamente, amenazó y tocó indebidamente después de una fiesta de figuras públicas.

En entrevista con Yordi Rosado, Dalilah contó que tuvo que fingir que accedería a “tener” algo con el agresor para zafarse de la situación. “Tuve que ser mucho más inteligente que él para poder salir de esa situación sin ser ni violada, ni madreada, ni muerta, pues a este señor se le ocurrió que yo era la más bonita de la fiesta”, explicó.

Comentó que se encontraba en una fiesta por una telenovela, junto a celebridades, pero que ella vivió “una escena de terror” en su mesa.

Dalilah Polanco “Fue una cosa muy fuerte, porque aparte viví el miedo de estar en un lugar donde había prensa. Él era una figura pública y yo ya era ‘Dalilah Polanco’, pero yo estaba casada con el señor Sergio Catalán. O sea, fue una cosa muy fuerte porque te das cuenta de los miedos tan irracionales y cómo haces tonterías o callas nada más por hacerle caso a los miedos. Era la presentación de una novela, había prensa, había compañeros, había actores y actrices, directores, productores, y yo estaba viviendo una escena terrible en mi pequeño mundo”

La actriz recordó que, al intentar salir del evento junto a una amiga que había bebido de más, fue interceptada por el hombre que la había estado acosando. “Me alcanzó, me tomó del cuello, me levantó del piso y me metió a su camioneta”, relató. Lo más alarmante fue que solo la subió a ella, dejando a su amiga fuera. Sin embargo, Dalilah se negó a dejarla sola y le pidió que, si iban a irse, ella conduciría la camioneta de su amiga, que era el vehículo en el que habían llegado. El sujeto fue tajante: no la dejó bajar y ordenó a su chofer que manejara la otra camioneta (la de su amiga), llevándose a su amiga inconsciente. Incluso acusó al chofer fue cómplice, porque no hizo nada para detenerlo.

“El chofer sumiso, aunque se dio cuenta de toda la situación no hizo ni dijo nada. Entonces este hombre se pasa al frente, empieza a manejar la camioneta y baja los seguros. Era un camionetón de esos blindados. Salimos de este lugar, agarramos insurgentes y bueno, no sabes cómo iba manejando. Yo dije ‘nos morimos aquí’. Mejor que nos estrellemos a que me haga algo”, externó.

Dalilah recordó que para zafarse de la situación intentó seducir al agresor para engañarlo y huir. Esto a pesar de que había recibido amenazas y agresiones físicas por parte de él. Sin embargo en un momento Dalilah le dijo que mejor manejara su chofer y ella manejaba la camioneta de su amiga, pues el venía ya muy tomado. Su agresor confió en su palabra no sin antes amenazarla y la dejó bajar para conducir la camioneta de su amiga con ella adentro.

“Yo tenía miedo, sólo me acordé del Demonio de Tasmania y Bugs Bunny cuando le toca música para calmarlo. Entonces yo tenía que tocarle música para apaciguarlo, entonces empecé a seducirlo. Tenía mucho asco pero tenía más miedo y empecé a seducirlo. Era el mayor miedo de mi vida. Entonces se orilló y me dijo ‘si te me pierdes, te voy a encontrar’ y yo le aseguré que lo iba a seguir” Dalilah Polanco

“Imagínate que tan borracho venía el hombre que se bajó y empezó a hacer pipí en Insurgentes, en su camioneta. Mi amiga venía amarrada en el asiento de copiloto de su camioneta, ya dormida e inconsciente. Entonces le dije al chofer, que venía manejando la camioneta de mi amiga ‘el señor lo está esperando en su carro, pero vaya y maneje con cuidado porque lo voy a seguir’, pero yo tenía ganas de maldecirlo porque él no hizo nada y entonces era un cómplice del otro”, explicó.

Para Dalilah este movimiento no podía fallar así que una vez que el agresor y el chofer accedieron pudo liberarse de esta situación: “Entonces el chofer, no sé si ya le entró consciencia o qué pero lo calmó le confirmó lo que yo le estaba diciendo y lo subió a su camioneta. Se suben, los seguí hasta el sur, por Insurgentes, y él se dio vuelta a la derecha, por Periférico. Cuando se da la vuelta, aceleré a fondo y me fui por todo insurgentes hasta llegar a casa de mi amiga. Iba mal, ahorita lo cuento y pueden decir que no pasó nada, pero para mí fueron dos horas de mi vida en la que pensé que lo peor me iba a pasar”, contó Dalilah Polanco.

¿Este abuso afecto la vida de la actriz mexicana Dalilah Polanco? ¡Está es la razón por la que fue a terapia!

Aunque evitó un abuso mayor, las secuelas fueron psicológicas. Acudió a terapia para sanar. “No puedo vivir con eso... luché contra ello; busqué respuestas, busqué profesionales de la materia”, compartió.

Dalilah recalcó que no quería convertirse en “la mujer abusada”. Decidió romper el ciclo y buscar ayuda para no repetir patrones. Incluso invitó al público a no callar y a buscar ayuda profesional. “Si fueron lastimados de cualquier forma o saben que algo les está afectando, acudan con los especialistas necesarios”, concluyó.

Hasta el momento, Dalilah Polanco ha decidido no revelar el nombre de su agresor. Sin embargo, en redes sociales crece la expectativa de que el encierro 24/7 en La casa de los famosos México la lleve a romper el silencio.

Así lo reveló Dalilah Polanco:

¿Quién es Dalilah Polanco, la séptima confirmada para La casa de los famosos México?

Dalilah Esthela Pérez Polanco, nacida el 27 de noviembre de 1971 en Guasave, Sinaloa, es una actriz mexicana con una carrera sólida en televisión, teatro y comedia. Hija del músico Cutberto Pérez, fundador del Mariachi 2000, y de la bailarina de ballet folclórico Aída Polanco, creció rodeada de arte y cultura. Su debut en televisión fue en 1993, y desde entonces ha participado en más de 20 telenovelas, series y programas de comedia, consolidándose como una figura muy querida por el público mexicano.

Entre sus proyectos más destacados están:

La Familia P. Luche (donde interpretó a Martina)

Por ella soy Eva

Querida enemiga

Clase 406

Camaleones

Médicos, línea de vida

Los ricos también lloran

Eternamente amándonos.

También ha brillado en teatro musical con obras como Mentiras y Mame. En televisión, ha sido conductora de programas como De buenas y Cuéntamelo ya, y ha participado en realities como La casa de los famosos México 2025, donde recientemente fue confirmada como la séptima habitante.

En lo personal, Dalilah estuvo casada con el actor Sergio Catalán, con quien compartió varios años de su vida. Aunque no se conocen muchos detalles de su vida amorosa también ha tenido un tórrido romance con el actor y productor mexicano Eugenio Derbez en el pasado.

¿Quiénes están confirmados para ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hasta el momento, se han confirmado la participación de siete celebridades en ‘La casa de los famosos México’. Estos son los anunciados hasta ahora:

Facundo

Olivia Collins

Aarón Mercury: Es un influencer y cantante. Tiene 24 años. En Instagram, tiene más de 5 millones de seguidores. Es exnovio de Yeri MUA.

Alexis Ayala: Es un actor de 59 años.Tiene más de 30 años de trayectoria en el ámbito artístico. Previo a confirmar su participación en el show, estuvo en 'Hoy soy el chef', junto a su esposa, Cinthia Aparicio.

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Dalilah Polanco: Es actriz. Tiene 47 años. Es mayormente reconocida por interpretar a 'Martina' en la serie 'La Familiia P. Luche'.

El octavo y noveno habitantes se darán a conocer el próximo miércoles 16 de julio, al finalizar el programa ‘Hoy’. De acuerdo con los avances oficiales, se trata de una mujer que, aparentemente, se ha desempeñado como modelo, y un hombre que, al parecer, ha estado en realities.