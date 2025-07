Aarón Mercury, abierto a encontrar el amor en La casa de los famosos México 2025

Hace unos días se anunció que el influencer Aarón Mercury formará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos México. En entrevista comentó: “Estoy muy emocionado. Me gusta mucho divertirme, a veces a costa de otros, así que puede que haya bromitas, jugueteo. Todo de buenas”.

Aarón Mercury, soltero y disponible en La casa de los famosos México 2025

Aarón entra soltero al reality: “A ver qué sucede. En una de esas encuentro el amor ahí adentro. No lo busco, pero no estoy cerrado si de repente sucede”.

Ha salido con mujeres mayores y no descartaría que se diera algo con Olivia Collins, otra de las concursantes confirmadas: “Estoy abierto a todo. Es muy guapa”.

Finalmente, nos comentó qué haría si gana el premio: “Pagaría mi casa y nos iríamos de vacaciones mi familia y yo”.

Tal vez te interese: Así es la lujosa casa de Aarón Mercury, el tercer confirmado en ‘La casa de los famosos México 2025'

Habitantes confirmados LCDLFM / Redes sociales

¿Por qué surgió la pelea entre Yeri MUA, Aarón Mercury y Kunno?

El influencer enfrentó hace un par de años una fuerte polémica con la cantante Yeri MUA, con quien se le relacionó sentimentalmente.

“Hubo partes buenas y malas, pero al final aprendes cómo lidiar con el hate, el desmadre. Nunca fuimos pareja. Salimos como 2 meses”. Aarón Mercury

En su momento, ella dio a entender que le daba dinero. Él se defiende: “No me mantuvo económicamente. Nunca hubo eso. De repente alguien pagaba algo y luego el otro”.

En cierta ocasión, Aarón hizo un video en el que tachaba a Yeri y a su amigo, el influencer Kunno, de ser falsos e hipócritas. Al respecto nos dijo: “Lo sostengo. Si ven el video, yo voy siempre en respuesta a algo que hacen. Fue a partir de que empezaron a asociarme con un ex suyo, porque estábamos en una misma fiesta. Ellos salieron a comentar de mí, y yo dije: ‘Yo también me he guardado mucho’.

Yo espero que paren y no paran. Si no te defiendes, la gente te ve débil y va a intentar aprovecharse de ti. Entonces, yo dije: ‘Si quieres hablar de mí, pues vamos a hablar de ti. Si quieres hablar mentiras de mí, cuidado, porque yo voy a decir la verdad”.

Relacionada: Kunno humilla a Yeri Mua frente a miles de personas: “Las amigas no corrigen en público”

Yeri MUA y Aaron Mercury / Redes sociales

¿Por qué Yeri MUA le tira ‘hate’ a Aarón Mercury?

Aarón, nos confió cuál cree que sea la razón del coraje que le tiene Yeri: “Después de lo que pasó, ella intentó hablar conmigo y que nos juntáramos. Quería intentarlo.

Yo, la verdad, siempre he pensado que hay cosas que no se pueden arreglar y cada quien su camino. Yo creo que ella, para defenderse, dijo: ‘Lo voy a atacar’. Después me pidió disculpas, pero no tenemos una buena relación hasta ahorita”.

Con quien sí la pasó muy bien es con Karyme Pindter, aunque entre ellos no hubo una relación como tal: “Tuvimos un acercamiento físico. La pasamos bien. Nos llevamos increíble”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Tal vez te interese: Yeri Mua rompe en llanto y niega haber planeado choque automovilístico