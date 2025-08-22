Elaine Haro rompió en llanto: Se vuelve viral un video en el que la eliminaron de un famoso reality ¿Qué pasó?

En redes sociales circuló un video de la eliminación de Elaine Haro de un reality show, el cual encendió las alarmas entre sus seguidores. La actriz apareció llorando, visiblemente afectada, y lanzó una fuerte acusación que dividió opiniones: ¿la sacaron con trampa? En esta nota te contamos la verdad detrás del video viral.

Lee: Facundo en La casa de los famosos México: Dicen que el habitante, supuestamente, intentó abandonar el reality

¿De qué reality fue eliminada Elaine Haro, habitante de La casa de los famosos México 2025?

El video que circuló en redes sociales de Elaine Haro en el que fue eliminada de un reality, causó total revuelo, dado que la mayoría especuló que fue, supuestamente, eliminada de su actual proyecto La casa de los famosos México 2025, pero, la realidad es otra. Dicho clip es de la eliminación de Elaine Haro de Reto 4 elementos en 2022. El reality deportivo conducido por Montserrat Oliver en el que los participantes enfrentan pruebas físicas extremas.

La actriz permaneció poco más de un mes dentro de la competencia de Reto 4 elementos. En noviembre de ese año, tuvo que despedirse, en medio de lágrimas. Tal video ha regresado con fuerza gracias a su viralización en redes sociales. En este clip Elaine no solo estaba devastada por la salida, sino también por cómo se dio el proceso.

Mira: Ninel Conde denunciaría en audio filtrado injusticias en La casa de los famosos, ¿llama misógino a Alexis Ayala?

¿Qué dijo Elaine Haro sobre su eliminación de ‘Reto 4 elementos 2022'?

La confusión estalló porque Elaine Haro recientemente abrió su corazón dentro de La casa de los famosos México 2025, donde relató el episodio de su vida ligado a Reto 4 elementos. Durante una conversación con Alexis Ayala, la actriz contó con detalle el duro proceso que vivió, incluyendo el peso alarmante al que llegó y la manera en que, supuestamente, fue engañada dentro de la competencia.

Cabe recordar que, en el momento de su eliminación de Retro 4 elementos, Elaine habría dado a entender que María José Suárez, una participante fitness, supuestamente la manipuló para que se dejara ganar. Según su relato, Majo le habría dicho que, supuestamente, abandonaría el programa por una lesión en el hombro y que ella sería su “reemplazo”. Sin embargo, esa promesa no se habría cumplido.

“Algo que aprendí es que hay que decir la verdad. Tuve una plática con Majo y ella me comentó que yo iba a ser su reemplazo, ya que ella no iba a seguir compitiendo por su hombro”, dijo Elaine al momento de su eliminación.

“No sé si fue estrategia pero me hubiera gustado perder de otra manera”, comentó Elaine, mientras Majo negó las acusaciones y Montserrat Oliver intervino con la frase: “Solamente ustedes saben lo que pasó entre ustedes y no hay peor castigo que su conciencia”.

Mira: Mar Contreras explota vs. Facundo ¿por burlarse de Elaine Haro en La casa de los famosos México 2025?

¿Cómo le cambió la vida a Elaine Haro tras su participación en el reality Reto 4 elementos?

Elaine Haro comentó que su eliminación en Reto 4 elementos le dejó un gran aprendizaje y crecimiento personal. La actriz relató que atravesó una crisis emocional tan profunda que su cuerpo lo reflejó de manera alarmante: “Llegué a pesar 37 kilos”, confesó con voz entrecortada a Alexis Ayala.

Aunque la ficha oficial del reality indicaba que pesaba 43 kilos, Elaine aseguró que su peso real era de 37, cifra muy por debajo de los 55 kilos.

A pesar del drama y la polémica, Elaine reconoce que Reto 4 elementos fue un momento decisivo en su vida. Dijo que la experiencia no solo la ayudó a recuperar peso y fortaleza emocional, sino que la transformó de manera integral. “Literal fue la experiencia que me cambió la vida”, afirmó recientemente en La casa de los famosos México 2025, mostrando ahora una versión más fuerte, segura y saludable de sí misma.