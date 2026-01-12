¿Elaine Haro quiere ser Teresa y desplazar a Danna? La actriz manda mensaje a la cantante

Elaine Haro fue cuestionada sobre la posibilidad de interpretar a Teresa, uno de los personajes más recordados de la televisión, luego de que surgieron rumores que señalaban a Danna como posible candidata para dar vida a la icónica villana, ¿será que el papel despertará una próxima rivalidad entre las cantantes?

¿Se arma la competencia? Elaine Haro habla de Teresa y manda mensaje a Danna. / Foto: Redes sociales

¿Danna quiere interpretar a Teresa?

Los rumores sobre una posible nueva versión de Teresa protagonizada por Danna comenzaron a circular con fuerza en redes sociales luego de que se difundiera una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA). En la imagen, la cantante y actriz aparecía con un maquillaje oscuro en los ojos, un rasgo que muchos usuarios asociaron de inmediato con la icónica villana que en su momento fue interpretada por Salma Hayek y, más recientemente, por Angelique Boyer.

Ante la ola de comentarios, Danna respondió de manera directa durante un encuentro con medios, aclarando el origen del rumor y descartando cualquier confirmación. “¿Cómo crees? Hicieron una imagen muy fea de ella y la viste, ¿no?”, expresó la artista, recordada por producciones como María Belén y Amy, la niña de la mochila azul, al explicar que la imagen generada por IA fue el detonante de la conversación digital.

Danna también habló sobre el personaje de Teresa y el legado que dejó Angelique Boyer con su interpretación, dejando clara su postura. “Mi Angelique hermosa, la amo, la amo, no hay Teresa como ella. Si algún momento me proponen hacer algo así, me encantaría producirlo y desarrollarlo, claro que sí, me encantaría. Yo crecí con Teresa, imagínate. Por ahora estoy tan enfocada en mi música que no me daría la vida ni el tiempo. Vienen muchos proyectos este año y, bueno, vienen cosas muy lindas”, compartió, subrayando que actualmente su prioridad está en su carrera musical.

Danna aclara los rumores sobre su participación en la nueva versión de Teresa. / Foto: Redes sociales

¿Elaine Haro dará vida a la villana Teresa?

Elaine Haro habló sobre la supuesta nueva versión de Teresa y la posibilidad de que ella pudiera interpretar al personaje. Durante una entrevista con Televisa Espectáculos, la exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 aclaró que aunque se mencionó la realización del proyecto, no cuenta con información confirmada y que su interés profesional actualmente se inclina más hacia otros géneros.

Además, la actriz y cantante se refirió a Danna, quien fue señalada en versiones previas como posible intérprete del personaje. La actriz reconoció la presencia y personalidad de la cantante, al tiempo que destacó que la preparación actoral permite asumir distintos roles dentro de la ficción.

“Sí, me gustaría más hacia la comedia, tal vez, entonces no sé. Se escuchan rumores de que van a hacer Teresa… Danna tiene gran personalidad, esos personajes son de mucha personalidad, pero uno es actor, uno se prepara y puede interpretar a cualquier personaje”, dijo Elaine Haro.

Elaine Haro. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Elaine Haro?

Elaine Haro nació el 18 de agosto de 2003 en la Ciudad de México y desde muy pequeña comenzó su camino en el medio artístico. Sus primeros pasos los dio como actriz infantil en comerciales para distintas marcas, lo que posteriormente la llevó al teatro musical. Sobre el escenario interpretó personajes como Debbie en Billy Elliot y a la protagonista de Anita la huerfanita.

En televisión, Elaine Haro participó en programas unitarios como La rosa de Guadalupe, además de telenovelas como Rosario Tijeras y La mexicana y el güero, donde consolidó su presencia en la pantalla. También formó parte de series biográficas como Súbete a mi moto y Gloria Trevi: Ellas soy yo. En 2025, se integró a la tercera temporada de La casa de los famosos México, reality show en el que fue la séptima eliminada.

