Elaine Haro enfrenta rumores sobre quién es su mamá: ¿Hija secreta?

Elaine Haro, actriz y cantante que formó parte de las más reciente edición de La casa de los famosos México 2025, respondió a las dudas generadas en redes sociales, luego de que se difundieron teorías sobre que es hija de actrices como Adela Noriega o Nora Salinas, o su parecido con Peso Pluma.

No te pierdas: Alexis Ayala excluye a Elaine Haro de la “manada” y Aldo de Nigris reacciona: ¿se acabó el team Noche?

Elaine Haro responde a teorías que la vinculan con famosos. / Foto: Redes sociales

¿Elaine Haro es hija de una actriz famosa?

La también cantante Elaine Haro habló sobre las teorías que la ubican como hija de la actriz Nora Salinas, luego de que ambas participaron en la telenovela La mexicana y el güero. En la producción, Salinas representó a Helena, mientras Haro dio vida Rocío.

“Sí, muchas personas piensan que mi mamá es Nora Salinas, te lo juro, toda mi vida, porque en una novela fue mi mamá”, comentó la cantante en una entrevista con medios de comunicación, pero, la cantante descartó que sea así y solo tuvo palabras de agradecimiento para la actriz.

Otra de las teorías que circularon fue si su mamá es Adela Noriega. La cantante también salió al paso de este rumor. Por ello, aseguró que tras salir de La casa de los famosos México 2025, comenzó a ver videos de Adela Noriega, con el fin de encontrar el parecido.

“Y de Adela sí, me apareció cuando salí de La casa ciertos edits y es que Adela es un ícono aquí en México, es guapísima”, especificó la actriz.

Luego de comentar que no comparten parentesco, sí aceptó que ambas tienen similitudes. “Para mí es un honor que haya cierta comparativa en cuestión de físicos, aunque creo que nuestros físicos son diferentes, tenemos un aire”, dijo.

No te pierdas: Yetus sorprende a Aldo de Nigris con una fuerte revelación sobre Elaine Haro; ¿amigos o rivales por amor?

¿Elaine Haro es hija de Nora Salinas? Esto dijo la actriz sobre los rumores. / Foto: Redes sociales

¿Elaine Haro es familiar de Peso Pluma?

La exparticipante de La casa de los famosos México 2025, Elaine Haro, externó su punto de vista sobre la idea de que se parece a Peso Pluma, por los supuestos rumores de que el cantante es hijo de Adela Noriega.

“También (dicen) que me parezco a Peso Pluma, porque ya ves que según es hijo de Adela Noriega, ahora ya todos somos familia , oigan, ¿qué tal?”, agregó Elaine Haro.

Sobre este punto, no dudo que la opción pudiera ser real, ya que, agregó, que este tipo de señalamientos luego pueden ser reales.

“Las teorías conspirativas que luego a veces suelen ser reales, entre más lo creas, puede ser real. También para eso están las redes, la gente se divierte”, señaló.

No te pierdas: Aldo de Nigris y Elaine Haro desatan rumores de romance tras protagonizar candente ‘pelea': VIDEO

Elaine Haro responde a teorías que la vinculan con Adela Noriega y Peso Pluma. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Elaine Haro?

Elaine Haro nació el 18 de agosto de 2003 en la Ciudad de México y desde muy pequeña comenzó su camino en el medio artístico. Sus primeros pasos los dio como actriz infantil en comerciales para distintas marcas, lo que posteriormente la llevó al teatro musical. Sobre el escenario interpretó personajes como Debbie en Billy Elliot y a la protagonista de Anita la huerfanita.

En televisión, Elaine Haro participó en programas unitarios como La rosa de Guadalupe, además de telenovelas como Rosario Tijeras y La mexicana y el güero, donde consolidó su presencia en la pantalla. También formó parte de series biográficas como Súbete a mi moto y Gloria Trevi: Ellas soy yo. En 2025, se integró a la tercera temporada de La casa de los famosos México, reality show en el que fue la séptima eliminada.

No te pierdas: Yetus sorprende a Aldo de Nigris con una fuerte revelación sobre Elaine Haro; ¿amigos o rivales por amor?