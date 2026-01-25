¿Adela Noriega protagonizará nuevo proyecto? Productor busca llevar a la actriz de vuelta a la televisión

Uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana, ha vuelto a poner en el radar mediático la posibilidad de que Adela Noriega regrese a la pantalla chica. La actriz, que se retiró de las telenovelas hace casi dos décadas, ha sido buscada para participar en un nuevo proyecto. ¿Veremos a la actriz nuevamente en televisión?

Viralizan rumor de presunta muerte de Adela Noriega / Redes sociales

¿Cómo inició el rumor de la presunta muerte de Adela Noriega?

La tarde del 11 de junio de 2025 comenzó a circular en TikTok un video que generó preocupación y confusión. En la grabación se aseguraba que Adela Noriega había muerto luego de enfrentar una supuesta y difícil lucha contra el cáncer.

El material incluía un breve fragmento en el que, presuntamente, se escuchaba a Lili Estefan hacer referencia a esta información.

“Acaba de fallecer la querida actriz Adela Noriega esta tarde después de un terrible cáncer”, decía el vídeo.

Todo apuntó a que el material fue creado mediante Inteligencia Artificial, utilizando de forma indebida la imagen de la conductora de El gordo y la flaca. Ni Univisión ni ningún medio de comunicación reconocido ha confirmado o difundido información sobre la supuesta muerte de Adela Noriega. Aun así, el video alcanzó miles de visualizaciones y comentarios en pocas horas, evidenciando la rapidez con la que los rumores sin sustento se propagaron en las redes sociales.

La reacción de los seguidores de la actriz fue inmediata: mientras algunos expresaron su tristeza y preocupación, otros hicieron un llamado a la prudencia, al respeto y a la verificación de los hechos antes de creer o compartir una noticia tan sensible. Todo fue un rumor a partir de un vídeo falso.

¿Qué fue de la vida de Adela Noriega? Martha Figueroa habla de la actriz / Redes sociales

¿Quién es el productor mexicano que busca a Adela Noriega para protagonizar un nuevo proyecto?

En una reciente entrevista con De primera mano, José Alberto Castro confirmó que ha intentado contactar a Adela Noriega para que protagonice una de sus novelas. “ Alguna vez he intentado y buscado, pero no he encontrado. A mí me daría mucho gusto poder trabajar con ella ”, expresó el productor.

Castro aseguró que siempre ha tenido admiración por Noriega. Recordó con cariño su trabajo conjunto en la telenovela Quinceañera, donde destacó que “ era un encanto de mujer ”. Su objetivo es claro: convencer a la actriz para que vuelva a la televisión y participe en uno de sus futuros proyectos, aunque reconoce que la tarea no será sencilla.

La trayectoria de Noriega la coloca como una de las figuras más icónicas de las telenovelas mexicanas. Desde su debut, logró consolidarse como protagonista de importantes producciones, pero desde Fuego en la sangre en 2008, se alejó de la actuación y de los medios.

El productor José Alberto Castro habla sobre Adela Noriega / YT: Imagen Entretenimiento

¿Cuál es la trayectoria de Adela Noriega en televisión?

Adela Amalia Noriega Méndez, mejor conocida como Adela Noriega, nació el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México. Se consolidó como una de las figuras más representativas de la televisión mexicana y como un rostro inolvidable de las telenovelas que marcaron los años noventa y la primera década del 2000.

Su incursión en el medio artístico ocurrió desde muy joven, luego de ser descubierta por un buscador de talentos. Esto le permitió iniciar su carrera como modelo y más tarde participar en comerciales y videoclips. En 1987 dio el salto definitivo a la televisión con la telenovela Quinceañera, un proyecto que transformó su vida profesional y la impulsó al estrellato.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran:



Quinceañera ,

, Dulce desafío ,

, Amor real ,

, El privilegio de amar ,

, La usurpadora y,

y, Fuego en la sangre.

