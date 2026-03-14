Bárbara de Regil habla sobre entrar a La casa de los famosos: ¿La actriz tiene deudas?

Bárbara de Regil habló sobre la posibilidad de participar en el reality La casa de los famosos y explicó cuáles serían las razones que la llevarían a aceptar un proyecto de ese tipo, ¿será que está endeudada?, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

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Bárbara de Regil fue cuestionada sobre si aceptaría entrar a La casa de los famosos y dio su postura. / Redes sociales

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre entrar a La casa de los famosos?

Bárbara de Regil habló sobre la posibilidad de participar en el reality show La casa de los famosos durante un encuentro con medios de comunicación. Al ser cuestionada sobre si consideraría entrar al programa, la actriz compartió su postura sobre este tipo de formatos televisivos y explicó por qué no se imagina formando parte de la competencia.

Durante sus declaraciones también mencionó que mantiene cariño por algunas de las personas que han participado en el programa, entre ellas Kunno. Sin embargo, reiteró que el formato no es algo que le interese para su carrera, por lo que no contempla sumarse a la dinámica del reality show..

“El día que me veas ahí es porque debo dinero, estoy endeudada o algo, no me gusta eso, ¿dónde está el talento de entrar ahí? Y mira que hay mucha gente adentro que quiero mucho, Kunno es uno de mis favoritos que amo y tiene mucho talento porque es un niñazo que brilla solito, pero te metes, ¿y qué?, ¿a pelearte? Se me hace algo muy malo”, dijo la actriz.

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Bárbara de Regil habla de La casa de los famosos y revela si aceptaría el reality. / Redes sociales

¿Quién es Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil es una actriz mexicana nacida el 5 de junio de 1987 en la Ciudad de México. Su carrera en televisión comenzó después de participar en 2009 en el reality New Generation Telehit, un programa que buscaba a una nueva productora para el canal musical Telehit. A partir de esa experiencia comenzó a abrirse paso en la industria televisiva.

En 2011 debutó como actriz en la telenovela Bajo el alma, donde obtuvo su primer protagónico junto al actor Matías Novoa. Ese proyecto representó su primera oportunidad profesional dentro de la actuación y marcó el inicio de su trayectoria en producciones de televisión.

Con el paso del tiempo alcanzó mayor reconocimiento por su interpretación de Rosario en la serie Rosario Tijeras, adaptación mexicana de la historia original colombiana. La producción contó con varias temporadas y se transmitió en televisión abierta, además de llegar posteriormente a plataformas digitales. En cine también ha participado en películas como Loca por el trabajo, Ni tú ni yo y Tiempos felices.

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La casa de los famosos: Bárbara de Regil aclara si participaría en el programa. / Redes sociales

¿Cuáles son las polémicas de Bárbara de Regil?

A lo largo de su trayectoria, Bárbara de Regil ha estado en el centro de distintas polémicas por comentarios y mensajes que ha compartido con su audiencia. Algunas de estas situaciones surgieron a partir de videos publicados en sus redes sociales, donde la actriz suele hablar sobre estilo de vida, ejercicio y motivación personal.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en enero de 2022, cuando publicó un video utilizando un filtro que oscurecía el tono de su piel. En ese momento, mientras observaba el efecto en pantalla, dijo: “¡Ay, qué prieta!”. Así como cuando quiso dar consejos para las personas que viven violencia: “Si tú estás en una casa en donde vives violencia, gritos y golpes, te pido que a esa persona que te grita, que te golpea, que te humilla y que te insulta, le pidas con todo tu corazón que te trate como le gustaría que la traten, te pido, por favor, que te toques el alma y le digas; ‘Yo estoy en este mundo para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo”.

Otra controversia surgió cuando compartió un video mientras hacía ejercicio y hablaba sobre hábitos de alimentación y consumo de alcohol. En ese contexto expresó que “quien se va de borracho y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos, te estás destruyendo, amiga”, una frase que también generó discusión entre sus seguidores. Además, en otros clips difundidos en redes, la actriz ha compartido mensajes motivacionales en los que invita a mantener una actitud positiva, repitiendo frases como “sonríe, sonríe, sonríe… que nadie te apague, esto es tuyo, es tu sonrisa”, lo que igualmente ha sido comentado por usuarios en distintas plataformas.

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