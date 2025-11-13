Bárbara de Regil se muestra desvastada tras terminar grabaciones de Rosario tijeras; toma una drástica decisión

Recientemente, Bárbara de Regil compartió en redes sociales uno de sus momentos más sensibles. Como nunca antes, la actriz de “Rosario Tijeras” se mostró completamente desconsolada y llorando frente a sus seguidores. ¿Qué le ocurrió a la actriz?

La actriz que siempre comparte mensajes positivos e inspiradores, esta ocasión quiso compartir que no todo es miel sobre hojuelas y ella también tiene días de dolor y hay una razón muy poderosa que la lleva a sentir tristeza.

Bárbara de Regil presumió el tatuaje que le hizo un fan. / IG: @barbaraderegil

¿Por qué Bárbara de Regil rompió en llanto frente a sus seguidores?

La actriz Bárbara de Regil enfrenta un duelo luego de que su hija, Mar de Regil, se mudara a Madrid, España. La protagonista de Rosario Tijeras atraviesa emociones encontradas: siente dolor por extrañar a su única hija, pero también felicidad al verla cumplir sus sueños.

La actriz compartió que su llanto tiene que ver con un momento en el que se acordó de su hija.

“Todas las vidas tienen días oscuros. y está bien. A veces llorar, extrañar o dejar que te gane la emoción es necesario. Y muy liberador Date chance de sentir, de llorar libremente, porque también ahí hay fuerza y sanación.Estaba entrenando y me ganó el pensamiento y ese me llevó a la emoción, me acordé cuando escuchaba los pasos de Mar. Contexto se escuchaban todos las mañanas, cuando estaba en el Gym, y pensaba - ya se despertó Neni”, escribió en su Instagram, junto a su video llorando.

Bárbara de Regil comparte video en redes llorando. / Redes sociales

¿Por qué Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil se mudó a España?

La mudanza de Mar de Regil a Madrid se debe a que decidió continuar sus estudios en España. Aunque no ha revelado qué carrera eligió, por lo que comparte en sus historias todo apunta a que está estudiando algo relacionado con el diseño de modas.

Su padre acompañó a Mar de Regil a instalarse en Madrid. La joven influencer compartió el emotivo momento en que se despidió de su madre, quien se encontraba grabando Rosario Tijeras. Mar la sorprendió en el set y ambas se fundieron en un fuerte abrazo, entre lágrimas. La joven confesó sentirse feliz por esta nueva etapa, pero también triste, pues sabía que extrañaría mucho a su familia.

“Me voy de mi casa un tiempo, no sé cuánto. Me van a acompañar en este proceso. Estoy muy triste, ya lloré, ya hice todo lo que se puedan imaginar. Llevo llorando dos semanas seguidas, expresó Mar de Regil en su TikTok.

Mar de Regil y Bárbara de Regil / Instagram

Bárbara de Regil sorprende a su hija Mar con visita sorpresa a Madrid

Este miércoles, Bárbara de Regil compartió en sus redes sociales que tenía una gran sorpresa para su hija Mar. La actriz decidió viajar a Madrid sin avisarle, con el único propósito de reencontrarse con ella.

“Anunciaron que ya íbamos a aterrizar y me dieron ganas de ir al baño del nervio”, escribió este miércoles junto a la imagen de una ventanilla de avión con la ubicación de Madrid, la ciudad donde está Mar de Regil.

Mar de Regil compartió en su TikTok su encuentro con su mamá, emocionada relató cómo fue que recibió la sorpresa.

Bárbara de Regil comparte video en redes llorando. / Redes sociales

“Oigan, ¿qué creen? Mi mamá me vino a ver. Yo estaba haciendo ejercicio y me estaba diciendo: ‘Una amiga mía te va a ir a dejar unas cosas que te mandó de México’. Hasta me escribió su amiga: ‘Ya estoy acá afuera’ y yo de: '¿Qué onda? ¿Qué está pasando?’. Me dice que está en un café esperándote y yo así de: ‘Mamá, dile que voy al rato’”.

Por lo cual Bárbara le llegó de sorpresa con el engaño de su amiga estaba fuera de su casa, momento que emocionó sobremanera a Mar de Regil. Ahora, la joven compartió en sus redes sociales los momentos junto a su madre.

