Bárbara de Regil revela de lo que se arrepiente con su madre: “Le pedí perdón”

Bárbara de Regil se sinceró sobre su relación con su mamá en el pódcast ‘Un elefante en la habitación’ de Marie Claire. En este episodio, compartió que, a pesar de que hoy ama a sus padres, en algún momento llegó a sentirse muy dolida por los comportamientos que tenían sus papás con ella. La actriz confesó que a los 12 años se fue a vivir a Acapulco con su papá debido a que tenía muchos roces con su mamá.

“Mi papá hizo lo que pudo, con las herramientas que tenía. Durante mucho tiempo reclamé que por su falta de cuidados. Yo viví cosas que no debí haber vivido a esa edad, pero desde hace tiempo no siento rencor para nada. Él no era consciente. No lo tiene registrado. Lo veo a él y me puede dejar tres meses y me habla al mes cuatro. Claro, me encantaría que me hablara diario, pero no es esa persona. No puedo hacer más. Creo que aunque lo trabajes, siempre afecta. Los papás duelen mucho”.

Bárbara de Regil en podcast / Captura de pantalla

Bárbara de Regil habla de su adolescencia

Bárbara también habló sobre un momento particularmente oscuro en su vida, cuando tenía 15 años, un año antes de embarazarse. “Pensé en quitarme la vi... . Me senté en una azotea y realmente lo quería hacer. Necesitaba tapar ese dolor. Me dolían muchas cosas que no he trabajado, cosas que me pasaron estando en Acapulco. Hoy pienso en eso (…) hay muchas maneras de solucionar y sanar”.

Afortunadamente, su papá intervino en ese momento crítico. “Gracias a Dios, mi papá subió, se dio cuenta y empezó a llorar”, relató Bárbara, quien mencionó que un año después se embarazó; lo cual resultó muy afortunado, porque sintió que su hija le salvó la vida y por ende volvió a reconectar con su madre, quien la apoyó en esta etapa.

“Mar hizo que yo le echara ganas a la vida. Ser una mamá soltera fue bueno para mí, porque esa persona que me pasó a dejar a Mar me hizo un regalo y se fue porque no tenía nada que hacer en mi vida. Yo estaba triste porque me dejaron por una amiga”. Bárbara de Regil

Bárbara de Regil recuerda cuando se portó “mal” con su madre

La actriz se mostró muy sensible al tocar el tema de su mamá, pues aseguró que su mamá la ayudó muchísimo, pero ella se sentía muy culpable y hasta la fecha le duele pensar que el tiempo que no vivió con su madre, rechazó a su mamá y llegó a tratarla mal.

“Fue un tiempo complicado porque me arrepiento muchísimo. No le hablaba. Me sané y le pedí perdón muchas veces porque todo ese tiempo que viví con mi papá traté muy mal a mi mamá y me siento muy mal porque si Mar me hiciera eso, me daría algo. Pero era adolescente, mi mamá me buscaba y yo no la quería ver”. Bárbara de Regil

“Sentía que mi mamá me quería atar y yo vivía con mi papá con quien tenía libertad, pero no estaba bien. Tomaba y dejé la escuela, hacía lo que yo quería. Si me hubiese quedado con mi mamá, nada de eso hubiera pasado”.

Bárbara de Regil disfruta vestir con ropa ‘vintage’ / Instagram: @barbaraderegil

“Mi mamá se portó bien linda. Es bien fuerte pensar que uno puede ser súper desleal y grosero con su mamá y una mamá siempre va a estar ahí. Está muy cañón. Yo trato ahora de ser la mejor, pero de adolescente fui muy grosera con mi mamá y después la necesité y estaba ahí, se desvelaba conmigo”.

Hoy, Bárbara asegura que busca ser una mejor persona y madre, aprendiendo de su pasado para construir un futuro más fuerte y lleno de amor.

