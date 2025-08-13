Fan se tatúa el rostro de Bárbara de Regil y la actriz reacciona ¿molesta?

Bárbara de Regil es conocida por ser una figura polémica dentro del mundo del espectáculo, pero esa misma controversia le ha servido para consolidar una base fiel de seguidores. Su estilo directo y su manera de expresarse han generado tanto admiración como críticas, y es precisamente ese impacto el que ha llevado a algunos fans a demostrar su lealtad de formas sorprendentes, como el tatuaje que recientemente que se hizo un fan del rostro de la actriz. ¡Ella reaccionó, ¿de la peor manera?!

Bárbara de Regil / Instagram: @barbaraderegil

¿Cómo reaccionó Bárbara de Regil al ver que un fan se tatuó su cara?

A través de sus historias de Instagram, Bárbara de Regil, actriz mexicana conocida por su papel en Rosario tijeras y más recientemente en Parientes a la fuerza, compartió un carrete de fotografías de momentos recientes junto a su familia. Sin embargo, entre esas imágenes se coló una que robó toda la atención: la foto de un admirador mostrando orgulloso el tatuaje que se hizo en el brazo, ¡se dibujó el rostro de la actriz!

Aunque el gesto del fan que se tatuó el rostro de Bárbara de Regil fue tan impactante como viral, la actriz no emitió ninguna opinión directa sobre si le gustó, le incomodó o si respondió al mensaje que acompañaba el tatuaje. Lo único que hizo fue compartir la imagen en sus historias de Instagram, sin agregar palabras, emojis ni comentarios que dieran pistas sobre su sentir.

El tatuaje, realizado en el brazo del fan, es un retrato detallado que la muestra con su característica sonrisa y cabello suelto. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañaba la imagen.

¿Por qué un fan decidió tatuarse a Bárbara de Regil y qué le dijo?

El admirador, proveniente de Argentina, no solo compartió la fotografía del tatuaje, sino que escribió un texto lleno de cariño y admiración hacia Bárbara de Regil.

“Hola, Bárbara. Mi humilde homenaje para vos. Te admiro y te deseo muchos éxitos. Saludos desde Argentina. El tatuaje me lo hice el año pasado. Te amo. Me cuida y me protege como mi santo”, fueron sus palabras exactas.

La publicación recibió más de 2 millones de “me gusta” y miles de comentarios al respecto.

¿Cómo reaccionaron los fans de Bárbara de Regil al tatuaje que le dedicaron?

Tras la publicación de Bárbara de Regil, las redes se llenaron de opiniones. Hubo quienes aplaudieron la decisión del fan como un acto de amor y admiración, mientras que otros consideraron que tatuarse el rostro de una celebridad es una muestra extrema de devoción.



“Yo me voy a hacer tu cara, ¡te amo!”,

“Yo también lo quiero”,

“Creo que yo también me lo haré, ¡mi obsesión, ptm!”,

“Ay, ora”,

“Ni se parece a Rosario Tijeras” y

“Pero no se vale, no se ve bien”.