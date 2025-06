Vica Andrade responde a los señalamientos de Bárbara de Regil acerca de que Memo del Bosque la acosó

Vica Andrade ha roto el silencio tras la polémica que envuelve a su fallecido esposo, el productor Memo del Bosque, y la actriz Bárbara de Regil, quien recientemente reveló un presunto intento de beso no consentido por parte del productor. La declaración de la costarricense llega en medio del duelo que vive su familia tras el fallecimiento de Memo del Bosque, ocurrido el pasado 7 de abril.

Las acusaciones surgieron durante un episodio del reality ‘Secretos de parejas’, en el que Bárbara de Regil narró un episodio ocurrido al inicio de su carrera. Según su testimonio, fue citada por el productor en su oficina para hablar de un posible proyecto. “Fue hace 15 años”, detalló. “Me paré para despedirme y ahí se me aventó con la boca abierta. Yo me lo quité. Tenía fotos de su mujer en el escritorio. Me fui y nunca me hablaron para nada”.

Aunque la grabación del programa se realizó en noviembre, cuando Del Bosque aún vivía, el episodio fue transmitido recientemente, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales y medios de comunicación. La situación se complicó al tratarse de una figura querida en la industria, cuya memoria aún es recordada por su legado en la televisión mexicana.

¿Cómo respondió Vica Andrade a las declaraciones de Bárbara de Regil?

Ante el revuelo mediático, Vica Andrade decidió emitir un breve pero contundente comunicado a través de redes sociales, con el objetivo de frenar la controversia y proteger a su familia del impacto emocional que estos señalamientos puedan provocar.

“Por medio del presente comunicado deseamos informar que por mi parte y la de mis hijos no habrá ninguna acción legal o demanda por las declaraciones hechas en días anteriores por la Sra. Bárbara de Regil. Solamente deseamos seguir adelante, sanando de la forma más tranquila nuestro proceso”, expresó Andrade.

En el mismo mensaje señaló que no dará más declaraciones públicas sobre el tema y añadió una reflexión espiritual: “Tampoco daremos ninguna declaración. Hasta donde dependa de ustedes, hagan todo lo posible por estar en paz con todos. Romanos 12:18”.

¿De qué acusó Bárbara de Regil a Memo del Bosque?

Bárbara de Regil señaló a Memo del Bosque de haber intentado besarla sin su consentimiento cuando ella era una actriz en inicios de su carrera. Según su relato, el productor la citó en su oficina para hablar sobre un posible proyecto. Al momento de despedirse, él se le habría acercado de manera sorpresiva con la intención de besarla “con la boca abierta”, lo que ella rechazó de inmediato.

Las declaraciones de Bárbara sobre Memo de Bosque fueron consideradas muy desafortunadas por amigos de Memo del Bosque, que lamentaron que estos señalamientos salieran cuando él ya no puede dar replica y defenderse.

Por su parte, Bárbara de Regil explicó que guardó silencio sobre el tema por años, motivada por miedo y por proteger su carrera. “Después dije: ‘¿Por qué estoy cuidando su imagen? ¿Por qué si él no me cuidó a mí como mujer?’”, expresó en entrevista para Ventaneando. Al momento, Bárbara no se ha pronunciado al comunicado de Vica.

