Hermana de Luis de Llano acusa públicamente a actor de “Amor real” de haberla acosado cuando tenía 11 años

La escritora Cecilia Fuentes, hija de Rita Macedo y el escritor, Carlos Fuentes, y media hermana de Luis de Llano compartió un testimonio personal que ha generado atención en redes sociales y espacios de espectáculos.

En una transmisión replicada en YouTube, la también media hermana del productor, Luis de Llano, relató una experiencia que vivió durante su infancia con un actor que, según su versión, formaba parte del entorno artístico de Ernesto Alonso.

Cecilia Fuentes aseguró que este episodio ocurrió cuando ella tenía 11 años y que en su momento no fue tomada en serio. “Lo conté una y otra vez y nadie me creyó”, expresó.

Hermana de Luis de Llano acusa a un actor de haberla acosado cuando tenía 11 años

Aunque no indicó en la transmisión si presentó una denuncia formal en materia penal o una demanda civil, su mensaje incluyó un llamado a la justicia: “Deténganlo. Cumplan las leyes nuevas”.

Durante su relato, también mencionó que otra menor del medio artístico —a quien identificó solo como “Lupita”— habría vivido una experiencia similar, lo cual, según su versión, le afectó emocionalmente.

La escritora comparó este episodio con el caso mediático entre Sasha Sokol y Luis de Llano, afirmando que, aunque ha defendido públicamente a su medio hermano, también tiene derecho a contar lo que vivió cuando era niña.

Cecilia Fuentes acusa a Héctor Sáez de haberla acosado. / Captura de pantalla

“Ese señor cuando yo tenía, no 14, ¡11 años! y Lupita, la sobrina de Ernesto Alonso 10 (años), siempre estaba restregándose contra nosotras y queriendo hacernos cosas. Yo le pegaba unas mordidas horrendas y unos rasguños que lo dejaba como si ‘el Tigre de Santa Julia’ hubiera pasado y me iba furiosa”, expresó en un live en el que se encontraba su media hermana Julissa.

“Lo conté una y otra vez y nunca nadie me creyó (...) Me manoseó cuando tenía 11 años. No hice nada, pero ahora que ahora puedo acusar”, comentó Cecilia en un vivo en Instagram, donde horas después borró el video.

La escritora también relató que Lupita Alonso también fue acosada por este actor: “Consíganme un abogado para levantar esa demanda. Lupita Alonso ya no puede porque cuánto nos habrá afectado emocionalmente y se... ualmente que yo (Cecilia Fuentes) soy como soy y Lupita se volvió drogadicta y alcohólica y se mató en un automóvil”.

¿Quién es Cecilia Fuentes, hermana de Luis de Llano?

Cecilia Fuentes nació en 1962 y es hija de la actriz Rita Macedo y del escritor, Carlos Fuentes. Su familia forma parte de una de las dinastías culturales más conocidas de México. Es media hermana de la cantante y actriz, Julissa y del productor, Luis de Llano, por ende, es tía de Alex y Benny Ibarra.

Es autora del libro “Mujer en papel: Memorias inconclusas de Rita Macedo”, que recoge fragmentos y experiencias de la vida de su madre.

Aunque su relación con su hermano, Luis, ha sido descrita por ella misma como distante, Cecilia lo ha respaldado públicamente ante las acusaciones que enfrentó en 2022. Sin embargo, recientemente decidió compartir su propia experiencia, pidiendo que su testimonio también sea escuchado.

¿Quién es Héctor Sáez, actor al que acusa Cecilia Fuentes de acoso cuando ella era una niña?

Héctor Sáez es un actor mexicano nacido el 1 de junio de 1946 en Chihuahua, México. Es conocido por su participación en numerosas telenovelas y series de televisión, destacando en producciones como “Juro que te amo” (2008–2009), donde interpretó a Toribio; “Amor bravío” (2012), como el licenciado Becerra; y “La antorcha encendida” (1996), en el papel de Juan Francisco Azcarate. A lo largo de su carrera ha acumulado más de 90 participaciones como actor en televisión, consolidándose como un rostro familiar en la pantalla chica mexicana.

Aunque actualmente está retirado, durante décadas fue parte del reparto de muchas producciones de Ernesto Alonso y otras como:

“El derecho de nacer”,

“El maleficio”,

“Gotita de amor”,

“Amor real”,

“Sortilegio”,

“La fuerza del destino”,

“Simplemente María” y

"¡Vivan los niños!”.

La última participación del actor en la pantalla chica, quien actualmente tiene 79 años, fue en 2016 en un capítulo de la telenovela “Mujeres de negro” (2016), donde interpretó a un juez. De acuerdo con lo señalado por la hermana de Luis de Llano, Cecilia Fuentes, durante su infancia el actor formaba parte del entorno del emblemático productor de telenovelas, Ernesto Alonso, uno de los más influyentes en la historia de la televisión mexicana.

Hasta el momento, el actor no ha emitido una respuesta pública sobre lo expresado por Fuentes.

