Revelan causa de muerte de Julian McMahon, de Hechiceras y 4 Fantásticos ¡Devastadora enfermedad lo consumió!

El mundo del espectáculo despide con profundo pesar a Julian McMahon, el carismático actor australiano que conquistó al público con su versatilidad, encanto y poderosa presencia escénica. Su muerte ocurrida el pasado 2 de julio en Clearwater, Florida, a los 56 años, deja gran tristeza entre sus seguidores y colegas.

McMahon será eternamente recordado por dar vida a personajes inolvidables, como el enigmático Cole Turner en “Charmed” (Hechiceras) y el seductor doctor Christian Troy en “Nip/Tuck”, y Dr. Doom de “Los 4 Fantásticos” papeles que lo convirtieron en un ícono de la televisión de los 2000. Su talento para encarnar tanto la oscuridad como la vulnerabilidad lo hizo destacar como un intérprete único y profundamente humano.

¿De qué murió Julian McMahon, villano en ‘Los 4 fantásticos’? / IG: @julianmcmahonofficial / IMDb

Forense revela causa de muerte de Julian McMahon a los 56 años

Días después de su fallecimiento, People reveló que informe emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Pinellas, Florida, Estados Unidos —documento necesario para autorizar la cremación del cuerpo—, reveló que la causa del fallecimiento fue una metástasis pulmonar originada por un cáncer de cabeza y cuello previamente diagnosticado. Esta conclusión permitió clasificar oficialmente la muerte como ocurrida por causas naturales.

La familia solicitó privacidad para vivir el duelo en intimidad, agradeciendo al mismo tiempo las incontables muestras de afecto recibidas desde diferentes rincones del mundo. “Julian amaba la vida, a sus amigos, su arte y a sus fans. Su deseo más profundo era traer alegría a tantas vidas como fuera posible”, expresó Paniagua.

Paniagua también aseguró que McMahon “murió en paz y rodeado de amor”, dejando en claro que sus últimos momentos estuvieron llenos de afecto y acompañamiento familiar. La familia pidió privacidad para sobrellevar el duelo y agradeció las múltiples muestras de cariño recibidas desde distintas partes del mundo.

¿Qué enfermedad tenía Julian Mc Mahon?

Julian McMahon fue diagnosticado con un cáncer localizado en la región de cabeza y cuello, el cual eventualmente se diseminó hacia los pulmones, de acuerdo con el informe oficial de la Oficina del Médico Forense del Condado de Pinellas, Florida. Aunque no se ha hecho pública la fecha precisa del diagnóstico, el documento confirma que la enfermedad ya estaba presente antes de su fallecimiento, lo que indica que el actor convivió con este padecimiento durante un periodo indeterminado, posiblemente en los meses anteriores a su muerte, ocurrida el 2 de julio de 2025.

Este tipo de cáncer puede comprometer diversas áreas como la laringe, la faringe, la cavidad nasal, los senos paranasales o las glándulas salivales. El hecho de que se haya extendido hasta los pulmones revela que la enfermedad se encontraba en una etapa avanzada y de rápida progresión.

Julian McMahon, recordado por sus icónicos papeles en “Charmed” y “Nip/Tuck”. / Instagram:@IMDB

¿Quién fue Julian McMahon? Un actor que brilló con sus personajes

Julian McMahon fue un actor australiano cuya presencia magnética y versatilidad lo consolidaron como una figura destacada tanto en la televisión como en el cine internacional. De acuerdo con IMDb, nació el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia, y fue hijo del ex primer ministro australiano Sir William McMahon. Aunque inicialmente estudió Derecho y Economía, pronto abandonó los estudios para dedicarse al modelaje, lo que lo llevó a trabajar en Europa y Estados Unidos, y eventualmente al mundo de la actuación.

McMahon saltó a la fama en la televisión australiana gracias a su papel en la telenovela “Home and Away"(1990). Posteriormente, consolidó su carrera en Estados Unidos con papeles icónicos. Uno de los más recordados fue el del demonio Cole Turner en la serie “Charmed (Hechiceras)” (1998–2006), donde su interpretación de un villano romántico conquistó al público. Más tarde, deslumbró como el polémico y seductor doctor Christian Troy en la serie “Nip/Tuck” (2003–2010), que lo posicionó como uno de los actores más atractivos y talentosos de la época.

En la pantalla grande, interpretó al villano Doctor Doom en “Fantastic Four” (2005) y su secuela “Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer” (2007). También participó en películas como “Premonition” (2007), junto a Sandra Bullock, y “Red” (2010), donde compartió créditos con Bruce Willis.

IMDb destaca más de 40 créditos en cine y televisión, y su legado sigue vivo entre los fans de distintas generaciones que lo conocieron por sus entrañables personajes.

