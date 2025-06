Sasha Sokol vs. Luis de Llano: Tras ratificarse el fallo, para Francisco de Llano “la verdad no siempre gana”

Hace algunos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la condena civil de Luis de Llano por el caso de abuso contra Sasha Sokol. A través de redes sociales, la exintegrante de Timbiriche se dijo muy feliz por esta decisión.

“La Corte le ha negado el amparo: deberá aceptar las consecuencias de sus actos” Sasha Sokol

El ahora controvertido productor musical no solo está obligado a ofrecerle una disculpa pública a Sasha, también tendrá que pagar una indemnización por daño moral.

Sasha Sokol / Redes Sociales

¿Por qué Sasha Sokol demandó a Luis de Llano?

Este caso se remonta a 2022. En aquel entonces, Luis de Llano, en entrevista con Yordi Rosado, admitió haber tenido un romance con Sasha Sokol, cuando ella tenía 14 años y él 39. También aseguró que los padres de la cantante estuvieron de acuerdo.

Ante esto, Sasha compartió en redes sociales que su relación con Luis duró cuatro años y aclaró que sus progenitores nunca aprobaron esta situación.

Sasha Sokol “Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Cuando dos años después mi familia se enteró se volvieron locos. No era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”

Posteriormente, la cantante emprendió una demanda civil en contra del productor, argumentando que sus comentarios eran revictimizantes y distorsionaban los hechos. En 2023, la autoridad falló a su favor y condenó a Luis a ofrecer una disculpa pública, así como a pagarle una indemnización.

Si bien el productor metió un amparo en su momento, al final le fue negado y la sentencia fue ratificada. La SNCJ también aprobó la imprescriptibilidad de las acciones civiles en casos de abuso sexual a menores, por lo que las víctimas podrán buscar justicia, sin importar el tiempo transcurrido.

Luis de Llano / Captura de pantalla

¿Cómo reaccionó el hijo de Luis de Llano al saber el fallo en contra de su papá en el caso de Sasha Sokol?

Hasta el momento, Luis de Llano no se ha pronunciado ante esta situación. Sin embargo, su hijo, Francisco de Llano, emitió un comunicado en sus redes sociales hablando sobre este tema.

En su mensaje, Francisco asegura que su padre es un hombre “íntegro” y sostuvo que la decisión de ratificar su sentencia era “legalmente válida”, pero injusta.

Hijo de Luis de Llano “Mi papá ha sido señalado y recientemente juzgado por una decisión que, aunque legalmente válida, no representa la verdad de quienes lo conocemos y lo llevamos en el corazón. Quiero decirlo claro y sin rodeos: creo en su inocencia”

El joven afirmó que conoce muy bien a su papá para saber que no es culpable, dejando claro que no le interesa lo que la gente diga: “No espero convencer a nadie. Solo comparto lo que sé: que la verdad no siempre gana en los papeles, pero sí permanece en la vida de quienes la sostienen con dignidad. Sigo creyendo en mi papá y eso no cambiará”, indicó.

Comunicado hijo de Luis de Llano / Redes sociales

¿El caso de Sasha Sokol y Luis de Llano estuvo lleno de “irregularidades”?

El hijo de Luis de Llano sugirió que el caso en contra de su padre había estado lleno de “irregularidades”, algo que, en su momento, también aseguró el productor.

“Aunque el proceso haya sido injusto para nosotros, surge un camino más claro para que quienes sí han sido realmente abusados encuentren justicia, entonces al menos algo bueno crecerá en medio del dolor”, mencionó.

Para finalizar, se dijo esperanzado de que, en el futuro, las cosas cambien para su papá: “Aunque intentaron callarnos, no nos quitaron la voz. Y aunque intentaron quebrarnos, seguimos de pie. Con el corazón herido, pero firme, seguimos creyendo en el amor, en la verdad, y en la posibilidad de un futuro más justo para todos”, concluyó.

