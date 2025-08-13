¿Shakira y Antonio de la Rúa juntos de nuevo? Reencuentro en concierto de la colombiana desata rumores

Shakira y Antonio de la Rúa, una de las exparejas más emblemáticas de los años 2000, cuya relación combinó amor, negocios y controversias, esta semana, tuvo un inesperado reencuentro que ha reavivado interrogantes y rumores: ¿hay reconciliación?

El proceso judicial de Shakira por fraude fiscal empezará el próximo 20 de noviembre y está previsto que termine el 14 de diciembre. / Twitter: @faderg2_

¿Por qué Shakira y Antonio de la Rúa se reunieron recientemente?

Durante un concierto de Shakira en el Kia Forum de Los Ángeles, como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, las cámaras captaron una imagen que sorprendió a muchos: Antonio de la Rúa caminando entre el staff del evento, con una acreditación visible y desplazándose entre el equipo técnico y los familiares de la cantante.

La escena no pasó desapercibida y rápidamente encendió las redes sociales. Las especulaciones de usuarios apuntan a un posible regreso de Antonio al equipo de trabajo de Shakira. Además, durante su presentación en Los Ángeles, la cantante interpretó la canción “Día de enero”, que no había sido presentada en sus demás shows y que, en palabras de ella en algún momento, fue creada para De la Rúa.

Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez (que tienen un pódcast llamado “Mamarazzis”) ya habían sugerido en marzo que la cantante colombiana habría retomado su colaboración profesional con su ex, lo que ahora parece tener sustento visual.

Recordemos que Antonio fue una figura clave en la consolidación internacional de la artista en los primeros años del milenio, manejando su imagen, estrategias y contratos con notable éxito.

Te puede interesar: Piqué y Clara Chía son abucheados en un bar ¡Tuvieron que salir escoltados por la policía!

Antonio de la Rúa y Shakira / Redes sociales / IG: @antdelarua

¿Shakira y Antonio de la Rúa se reconcilian?

Más allá del aspecto profesional, lo que más llamó la atención fue el papel de los hijos de De la Rúa en este reencuentro. Durante la segunda noche de concierto en Los Ángeles, los pequeños fueron vistos caminando junto a Shakira durante su tradicional entrada previa al show, un gesto íntimo que generó todo tipo de interpretaciones.

No es un hecho aislado. A principios de agosto, durante un espectáculo en Buenos Aires, los hijos del empresario argentino también aparecieron en escena junto a la cantante. Semanas antes, Shakira fue vista disfrutando de un evento deportivo en San Diego, acompañada por sus hijos y los de Antonio, mientras que en otra ocasión, una sobrina de De la Rúa se fotografió con ella en backstage.

Estos encuentros refuerzan la idea de una presunta convivencia más cercana y fluida entre ambas familias y probablemente dejando atrás los años de distancia y conflictos.

Lee: ¿El papá de Shakira está grave? Esta es la verdad sobre su estado de salud

Antonio de la Rúa y Shakira / Redes sociales / IG: @antdelarua

¿Por qué Shakira y Antonio de la Rúa se separaron?

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000 y se extendió por más de una década. En ese tiempo, no sólo fueron pareja sentimental, sino también socios estratégicos. Antonio desempeñó un papel crucial en la internacionalización de la carrera de la cantante, negociando contratos y redefiniendo su marca global.

Sin embargo, la ruptura en 2011 fue el inicio de una etapa de fuertes tensiones. Aunque inicialmente anunciaron que continuarían como “amigos indestructibles” y socios, en 2012 la situación dio un giro cuando De la Rúa demandó a Shakira por 100 millones de dólares, alegando que tenía derecho a parte de sus ingresos como asesor clave. La artista respondió con una contrademanda, acusándolo de mal manejo de fondos. Ambas demandas fueron finalmente desestimadas.

Incluso enfrentaron disputas por propiedades, como una residencia en Punta del Este, Uruguay. Durante años, cualquier posibilidad de reencuentro parecía descartada. Por eso, ver a Antonio nuevamente cerca de Shakira resulta sorprendente para muchos seguidores de la artista.

Lee: Shakira buscó a Memo del Bosque durante en su visita a México, revela Álex Kaffie ¿Por qué razón?