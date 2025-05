Piqué contagió a Shakira una infección por hacer fiestas llenas de excesos y mujeres, reportan

Gerard Piqué vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras los rumores de una presunta ruptura con Clara Chía, se reporta que, supuestamente, contagió a Shakira de una infección mientras estaban juntos.

De acuerdo con información del periodista Javier Ceriani, al exfutbolista, presuntamente, le gusta hacer fiestas “al estilo de Diddy Combs”, quien actualmente está enfrentando un proceso legal por, supuestamente, haber abusado de mujeres durante sus “celebraciones extremas”.

Javier Ceriani “Piqué estaba como Diddy Combs... con los inflables, con los espejos y las descomunales 0rg***14s en las que participaba Piqué y todo el plantel del Barcelona, con sustancias, alcohol y pr0...tas y pr0...t0s”

P. Diddy / Redes sociales

¿Por qué Shakira dejó a Piqué?

El también comunicador señaló que Shakira sabía sobre las “múltiples infidelidades” de Piqué, incluyendo a Clara Chía, pero no lo habría querido dejar en su momento, a pesar de que la contagió de una infección, debido a que quería “mantener a la familia unida”.

“En su momento, Shakira perdió la voz porque Piqué le había contagiado una enfermedad..., producto de (los encuentros) que tanto hace Piqué con otras... Vinieron otras mujeres, otras amantes. Shakira lo sabía todo. Nunca fue una sorpresa Clara Chía”, indicó Ceriani.

Según Ceriani, la colombiana decidió abandonar al padre de sus hijos tras enterarse de las presuntamente fiestas “extremas” que, según realiza.

“Piqué, con todas las pr0...tas y pro...t0s, iban a una casa que tenía Piqué, que la iba a tirar abajo. Era una casa diseñada estilo Diddy Combs, para tener todas las fiestas con colchones inflables... espejos, aceites y todo tipo de juguetes... Por esta razón, Shakira rompió con Piqué”, resaltó.

Shakira y Piqué / Redes sociales

Así serían las presuntas fiestas “extremas” de Gerard Piqué

Tras dar la información, Ceriani mostró el testimonio de una persona que, presuntamente, fue testigo de las supuestas fiestas “extremas” de Gerard Piqué.

“Fui con un amigo que me invitó a trabajar en una casa de Piqué. (Vi) colchones... en cada cuarto. Lonas en todo el jardín para que no hubiera paparazzis. Fueron todos los del Barca. Era casa de Piqué, él organizó la fiesta. Me invitaron a la fiesta, pero no fui. Había c0c*...n*, espejos en cada habitación... y colchones inflables”, declaró.

El hombre igualmente indicó que el lugar tenía mucha seguridad y todos los invitados tenían que entregar sus celulares en la entrada, con el objetivo de evitar filtraciones.

“No puede entrar nadie con móvil. No puedes grabar, no puedes absolutamente nada”, manifestó

Esta persona también sostuvo que, presuntamente, Piqué y su hermano tuvieron un altercado policial hace algún tiempo: “Estaban estacionados en segunda fila cuando llegó la policía. Él les dijo ‘¿no saben quién soy yo?’”, relató. Si bien no contó en qué acabó este asunto, sí puntualizó que el empresario, presuntamente, amenazó a la autoridad con hacer que los despidieran.

Hasta el momento, el ex de Shakira o la propia colombiana no se han pronunciado ante la información presentada por Javier Ceriani.

¿Cuándo terminaron Shakira y Piqué?

En junio de 2022, Shakira y Piqué anunciaron su separación, tras 10 años de relación y dos hijos en común. En su comunicado, ambos dejaron ver que la decisión había sido mutua y pedían respeto por parte del público.

Luego de la ruptura, se reportó que Gerard le había sido infiel a la colombiana con Clara Chía, quien es su novia actual.

