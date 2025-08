Céline Dion: ¿Cuál es la enfermedad incurable que padece y por qué surgió rumor de su muerte?

La cantante canadiense Céline Dion, se convirtió en noticia internacional cuando en redes se dijo que había muerto a inicios de esta semana. Fanáticos y seguidores de la intérprete comenzaron a circular videos en redes sociales lamentando el hecho. Poco después se supo que la noticia era totalmente FALSA.

Ni la familia ni el equipo cercano a Dion han emitido declaraciones. Por el contrario, la última publicación de la cantante en Instagram, se realizó el día de hoy por la mañana, en el que hace referencia a un recuerdo de su presentación en Escocia durante el 2017.

¿De qué está enferma Céline Dion?

La especulación sobre la salud de Céline Dion no es nueva. En diciembre de 2022, la cantante conmocionó al mundo al revelar públicamente que padecía una rara y debilitante enfermedad neurológica: el síndrome de la persona rígida (SPR).

Este trastorno autoinmune afecta el sistema nervioso central y provoca rigidez muscular progresiva, espasmos intensos y dificultad para moverse. En casos más avanzados, puede comprometer seriamente la capacidad de caminar, hablar o incluso cantar. Fue precisamente esta condición la que obligó a Dion a cancelar su gira mundial “Courage World Tour” y otras presentaciones programadas.

En entrevistas y comunicados posteriores, la cantante ha sido transparente sobre su batalla contra esta enfermedad, explicando que ha estado sometida a terapias intensivas y que lucha diariamente para recuperar el control sobre su cuerpo. A pesar de las limitaciones físicas, Céline ha demostrado fortaleza emocional y un deseo firme de regresar a los escenarios.

¿Cuál es legado en la música de la cantante Céline Dion?

Céline Dion; es una leyenda viva de la música pop. Nacida en Quebec, Canadá, en 1968, su carrera despegó internacionalmente en los años 90 gracias a éxitos como The Power of Love, Because You Loved Me, y por supuesto, My Heart Will Go On, tema principal de la película Titanic, que se convirtió en un himno global.

Con más de 200 millones de discos vendidos, múltiples premios Grammy y una trayectoria intachable, Dion ha dejado una huella imborrable en la industria musical. Su capacidad vocal, emocionalidad y presencia escénica la consolidaron como una de las artistas más influyentes de su generación.

En 2024, sorprendió al mundo al reaparecer en los Juegos Olímpicos de París, participando en un emotivo segmento musical que marcó su primera aparición pública desde el diagnóstico. Fue un momento que reafirmó su resiliencia y su eterno vínculo con el público.

¿Por qué se dijo que Céline Dion murió el 5 de agosto?

El 5 de agosto de 2025, surgió en redes sociales un rumor sobre la supuesta muerte de Céline Dion, desatando preocupación entre sus seguidores. La información se originó en una publicación de la página de Facebook “Who Remembers?”, que compartió una imagen en blanco y negro de la cantante con los años “1968–2025”, sugiriendo su fallecimiento. La publicación fue ampliamente difundida, generando confusión y reacciones diversas.

Afortunadamente, como informamos en TVNotas, la noticia de la muerte de Céline Dion era falsa.

