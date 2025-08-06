Hermano de Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México, comparte foto inédita de la influencer

Las redes sociales siguen lamentando la trágica muerte de Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef México’, suscitada el pasado 2 de agosto en su natal Chihuahua. En medio del luto, su hermano, Raúl Campos, comparte una fotografía inédita de la celebridad.

Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México / Redes sociales

¿De qué murió Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef México’?

De acuerdo con los primeros informes, Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef México’ murió después de haber sufrido un accidente automovilístico. El pasado sábado 2 de agosto, la enfermera de profesión, de 38 años, iba conduciendo su camioneta por el Periférico R. Almada, a la altura de la Privada Samaniego, en Chihuahua.

Según las autoridades, en algún punto de su trayecto, chocó contra un auto estacionado. Tras lo ocurrido, fue trasladada al hospital Christus Muguerza del Parque, donde perdió la vida dos días después, aparentemente, por la gravedad de sus heridas.

La policía sigue investigando las causas del accidente. En tanto que, en redes sociales, han rondado diversas teorías. Entre las más sonadas está un fallo técnico en la camioneta o que la famosa estaba manejando bajo los influjos de la bebida. No obstante, nada de esto ha sido comprobado por las autoridades correspondientes.

No obstante, hace poco resurgió un video en el que la joven denuncia haber recibido amenazas de una persona, todavía de identidad desconocida, que aparentemente la estaba extorsionando.

Dicho clip fue compartido y luego eliminado por Yanin un mes antes de su muerte, por lo que algunos han especulado que dicho sujeto podría haber estado involucrado en el accidente. Sin embargo, son puros rumores.

¿Qué foto inédita publicó el hermano de Yanin Campos de la exparticipante de ‘MasterChef México’?

A través de redes sociales, Raúl Campos compartió una fotografía inédita de su hermana, Yanin Campos, la exparticipante de ‘MasterChef México’, de un paseo familiar que hicieron hace algún tiempo.

En dicha imágen, se le puede ver a la hoy occisa junto a su familia frente al mar, aparentemente, después de haber nadado un poco. Con un traje de baño amarillo de una sola pieza, una playera blanca y unos lentes de sol, la celebridad se percibe sumamente feliz.

El hermano de Yanin no especificó cuándo se tomó la imagen y solo se limitó a usarla cómo foto de perfil en Facebook, algo que muchos han interpretado como una manera de honrar a la famosa.

Cabe recordar que Raúl fue quien dio a conocer la muerte de su hermana mediante un breve comunicado: “A familiares y amigos. Informamos y lamentamos el fallecimiento de mi hermana Yanin Campos. La velación es en Funeraria Hernández. A partir de hoy a las 12 del medio día. Para los que gusten despedirse y acompañarnos”, escribió el pasado 2 de agosto.

¿Quién fue Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef México’, que murió en un accidente automovilístico?

Yanin Campos es una enfermera e influencer originaria de Chihuahua.

Nació en 1987 y tenía 38 años al momento de morir.

En 2018, participó en ‘MasterChef México’, quedándo en sexto lugar.

En 2019, estuvo en ‘MasterChef México: La revancha’, siendo expulsada en el octavo capítulo.

Condujo un programa llamado ‘La Tertulia’

En los últimos años, estuvo muy activa en redes sociales. En 2021, abrió su página de contenido exclusivo, cerrándola en 2024.

Supuestamente, tuvo noviazgo de tres años con el productor Conrado Martínez.

