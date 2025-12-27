Muere integrante de ‘The Cure’ a los 65 años; reportan que habría enfrentado una grave enfermedad

‘The Cure’, una de las agrupaciones musicales más icónicas a nivel mundial, sufrió una dura pérdida. Y es que hace algunas horas se confirmó la muerte de Perry Archangelo Bamonte, quien fungió como guitarrista de banda, a los 65 años. Esto es todo lo que se sabe.

¿De qué murió Perry Archangelo Bamonte, guitarrista de ‘The Cure’?

A través de un comunicado, la agrupación ‘The Cure’ confirmó que su guitarrista Perry Archangelo Bamonte murió el pasado 25 de diciembre. En el mensaje, le dedican tiernas palabras de despedida y lo recuerdan como un gran amigo.

Si bien no se mencionó la causa exacta de muerte, señalaron que el deceso se dio en su casa a causa de una “breve enfermedad”.

“Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una corta enfermedad en casa durante la Navidad. Callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure. Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Será profundamente extrañado”, se lee.

Algunos creen que pudo haber perdido la vida a causa de una enfermedad respiratoria mal tratada. No obstante, hasta el momento aún no hay nada confirmado, pues la familia no ha querido dar declaraciones y se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

¿Quién era Perry Archangelo Bamonte, guitarrista de ‘The Cure’?

Perry Archangelo Bamonte nació el 3 de septiembre de 1960 en Londres, Inglaterra. Comenzó su carrera en ‘The Cure’ en 1984 como técnico de guitarras y asistente de Robert Smith. En 1990, entró a la banda después de que Roger O’Donnell dejara el grupo.

Salió de la agrupación en 2005 y volvió en 2022 para la gira ‘Shows of a Lost World’. Dio su último concierto a finales de noviembre de 2024.

Siempre trató de mantenerse hermético en cuanto a su vida privada. Se sabe que estaba casado con una mujer llamada Donna. Se desconoce si tenía hijos.

La noticia de su muerte causó mucha conmoción en redes sociales. Los fans de la banda no han dudado en solidarizarse con el resto de los músicos, así como con la familia, llenando las redes sociales de mensajes positivos, en los que les desean lo mejor para que puedan sobrellevar su duelo.

¿Cuáles son los mayores éxitos del grupo ‘The Cure’?

‘The Cure’ es una banda de rock que se fundó en 1976. Con el paso del tiempo, se convirtió en una de las agrupaciones más influyentes de la música. Sus miembros actuales son:

Robert Smith

Simon Gallup

Roger O’Donnell

Jason Cooper

Reeves Gabrels

En tanto que algunos de sus mayores éxitos son:

Pictures of you

Friday I’m in love

In between days

Just like heaven

A forest

Lullaby

Durante su carrera artística, han ganado y han estado nominados a diversos premios como los Grammys y MTV Latinos.

