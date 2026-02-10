Muere el padre de David Bisbal: el cantante anuncia su deceso tras dura lucha contra el Alzheimer

La mañana de este martes 10 de febrero, el cantante español David Bisbal confirmó el fallecimiento de su padre, el señor José Bisbal, una noticia que rápidamente generó reacciones entre seguidores y colegas del intérprete. De acuerdo con información difundida por medios locales en España, el padre del artista murió en su natal Almería tras enfrentar durante varios años el Alzheimer, enfermedad que marcó profundamente a su familia.

David Bisbal sufre accidente y termina con la ceja lastimada / IG: @davidbisbal

¿Quién fue José Bisbal, el padre de David Bisbal?

José Bisbal fue conocido no solo por ser el padre del cantante, sino también por su trayectoria en el boxeo amateur, disciplina en la que se coronó campeón en siete ocasiones a nivel nacional en España. Originario de Almería, fue una figura muy presente en la vida de David Bisbal, especialmente durante los primeros años de su carrera artística.

En entrevistas previas, el cantante ha hablado abiertamente del orgullo que sentía por su padre y de la influencia que tuvo en su formación personal. José Bisbal solía acompañar a su hijo en distintos momentos importantes, antes de que el avance del Alzheimer limitara su participación en la vida pública y familiar.

De acuerdo con la información disponible, José Bisbal falleció rodeado de sus seres queridos. Aunque inicialmente se manejaron distintas edades en algunos reportes, medios locales señalaron que tenía más de ocho décadas de vida al momento de su muerte. Hasta ahora, la familia no ha emitido más detalles oficiales sobre los servicios funerarios o ceremonias de despedida.

David Bisbal y su papá / Instagram

¿Qué mensaje compartió David Bisbal tras la muerte de su padre?

David Bisbal utilizó su cuenta oficial de Instagram para anunciar la muerte de su padre. En la publicación, el cantante expresó su despedida con un mensaje breve, acompañado de imágenes que muestran distintos momentos junto a José Bisbal a lo largo de los años.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo” David Bisbal

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de seguidores que expresaron sus condolencias. Artistas y personalidades del medio del espectáculo también se sumaron a los mensajes de apoyo dirigidos al cantante y a su familia.

Cabe recordar que el pasado 1 de diciembre, David Bisbal ya había compartido un mensaje dedicado a su padre con motivo de su cumpleaños. En esa ocasión, el cantante habló abiertamente sobre la nostalgia que sentía al no poder mantener conversaciones con él, debido al avance de la enfermedad.

“Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería” David Bisbal

¿De qué murió el papá de David Bisbal?

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas exactas del muerte de José Bisbal, papá de David Bisbal. Sin embargo, se sabe que durante los últimos años de su vida enfrentó el Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada hace aproximadamente quince años.

David Bisbal ha hablado del proceso que vivió su familia durante este periodo en distintos espacios, incluido un documental en el que se aborda el Alzheimer como una enfermedad de evolución larga y compleja. En dicho proyecto, el cantante relató algunos de los momentos más difíciles que enfrentaron, entre ellos cuando su padre dejó de reconocer a sus hijos, hermanos y personas cercanas.

Por ahora, David Bisbal no ha emitido nuevos mensajes públicos tras el anuncio de la muerte de José Bisbal. La información disponible se limita a lo compartido en redes sociales y a lo reportado por medios locales en España, mientras el cantante y su familia atraviesan este momento de duelo de manera privada.

