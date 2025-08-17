¿Belinda, Diego Boneta y David Bisbal?: Así prepara Alex Gou sus grandes apuestas teatrales en México

El productor Alex Gou desmiente haberle ofrecido 1 millón de pesos a Diego Boneta por participar en Mentiras. All stars, pero revela: “Estoy tras él y David Bisbal para que estén en Jesucristo súper estrella”

Mentiras, el musical ya era un completo éxito en nuestro país, pero con la serie de Prime video, se ha vuelto un fenómeno global. Tanto que recién se anunció que Mariana Treviño y Belinda, quienes participan en la serie, darán algunas funciones con el concepto Mentiras. All stars.

En días pasados se comentó que también invitaron a participar a Diego Boneta, y que la propuesta para convencerlo había sido de 1 millón de pesos por función. Daría un total de 6. Sin embargo, también se rumoró que el actor dijo que no le interesaba. El productor de la puesta, Alejandro Gou, echó por tierra dichas vesiones: “Jamás le ofrecí 1 millón de pesos. Tampoco es cierto que me haya dicho que no. Lo mismo han dicho de Danna, pero no es así. El teatro no puede pagar eso, porque nada más caben 2200 personas”.

Diego Boneta de vacaciones / Instagram: @diego

¿Qué artistas podrían colaborar con Alex Gou en sus próximas obras?

Alex Gou nos dio una gran sorpresa: “Siempre he querido trabajar con él. No hace mucho lo busqué para Jesucristo súper estrella, pero no se dieron los tiempos. Él sí lo quería hacer. Lo voy a volver a buscar. Yo quiero que sea ‘Jesucristo’. Es un gran actor y para mí sería un placer contar con él”.

Y soltó la bomba:“Estoy tras él y tras David Bisbal. Ya he negociado con David, y con su mánager. También estamos viendo el tema de las fechas y a ver cuál de los 2 cae primero. Aunque me gustaría que se alternen las funciones. Sería una maravilla que interpretaran a ‘Jesús’”.

“Pensé en Bisbal porque tiene una voz maravillosa, gran talento y un ángel maravilloso para ser el protagonista de la obra. En las negociaciones, ya hubo un primer acercamiento. Estamos apenas viendo fechas. No hay nada seguro, solo conversaciones, pero ya hay contacto con él y su equipo”.

Alex Gou defendió a Diego Bonetade los rumores que circulan en redes / archivo TVNotas e Instagram @oficial_mentiras, @diego y @davidbisbal

¿Que dijo Alejandro Gou sobre la participación de Belinda en Mentiras, All Stars?

Por otra parte, sobre la inclusión de Belinda en Mentiras. All stars, y las supuestas exigencias que la cantante puso para entrarle, Gou aseguró que ella ha demostrado mucha humildad: “Es mi gran amiga desde que hicimos Hoy no me puedo levantar. Ella ha dicho que la única persona con la que haría teatro toda su vida sería conmigo. Le hablé y a los 2 segundos me dijo que sí”.

“Estoy haciendo una producción gigantesca, como acostumbro: Con pantallas led, proyectores, elevadores, rayos láser, 400 luces robóticas. Será toda una locura”.

“Solo quieren desprestigiar a Beli, pero ella es la más profesional del mundo. Le dije que íbamos a ensayar 15 días y me pidió más tiempo para que todo saliera perfecto. Sobre lo que dicen que exigió mucho dinero, es una total mentira. Imagínate que estrellas como Adrián Uribe, Omar Chaparro o María José me cobraran lo que les pagan por un show. La gente, cuando quiere hacer teatro, se ajusta a los sueldos de acá. Sus espectáculos son el pan nuestro de cada día. El teatro para ellos es como un dulce, un postre”, concluyó.

Tmabién desmintió que Belinda se haya puesto exigente para trabajar en la puesta en escena / archivo TVNotas e Instagram @oficial_mentiras, @diego y @davidbisbal

¿Cuántas producciones ha dirigido Alejandro Gou?

Es un visionario de las empresas de entretenimiento en Latinoamérica.

Inició su carrera en 1989 como productor de jóvenes audiencias y trabajó al lado de grandes leyendas de la comedia en México.

Entre sus títulos más destacados se encuentran: Billy Elliot, El joven Frankenstein, Jesucristo súper estrella, José el soñador, Hoy no me puedo levantar, Lagunilla mi barrio, La señora presidenta

¿Cuál es la trayectoria de Diego Boneta?

Hizo su debut en 2002 en el reality Código F.A.M.A., y 2 años después protagonizó Misión S.O.S.

En 2005 fue parte de la telenovela Rebelde.

A la par se lanzó como cantante con el éxito “Responde”.

En 2012 brincó a Hollywood y trabajó al lado de Tom Cruise en la película Rock of ages.

En 2018 hizo Luis Miguel: La serie.

El año pasado lo vimos en la serie ¿Quién lo mató?,

¿Cuál es la trayectoria de David Bisbal?

Saltó a la fama en 2001 en el reality Operación triunfo España, y pronto inició su carrera como solista.

Alcanzó el éxito a nivel internacional con temas como: “Bulería”, “Ave María” y “Corazón latino”.

Fue coach de La voz México y España, y asesor en el programa La apuesta al lado de Paulina Rubio y Pepe Aguilar. Sus temas han musicalizado telenovelas mexicanas como: Piel de otoño, Juro que te amo, Por siempre mi amor y Cuidado con el ángel, por mencionar algunas.

