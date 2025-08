Diego Boneta rechazó jugosa oferta para ‘Mentiras, el musical’ junto a Belinda y Mariana Treviño

En medio del gran éxito de la serie y la obra “Mentiras”, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que Diego Boneta fue invitado a participar en funciones especiales de la puesta en escena para interpretar a Emmanuel. Sin embargo, el actor decidió no aceptar. ¿Rechazando oferta millonaria?

Diego Boneta de vacaciones / Instagram: @diego

Belinda y Mariana Treviño actuarán en “Mentiras, el musical”

El productor Alejandro Gou anunció hace poco que Belinda y Mariana Treviño se unirán en seis funciones especiales de “Mentiras, el musical”, una de las puestas en escena más exitosas del teatro musical mexicano con más de 10 años de cartelera.

“El Mentiverso se expande y sus estrellas se alinean. Belinda y Mariana Treviño se unen en un viaje por los momentos y números más icónicos de Mentiras el musical, Mentidrags, la serie más top de Amazon y la música de las grandes divas de los 80s”, escribió el productor en redes sociales.

Belinda también se mostró emocionada: “Feliz de unirme junto a Mariana Treviño en este viaje por los momentos más icónicos de Mentiras el Musical, Mentidrags, la serie original de Prime Video y la música de las grandes divas de los 80s”.

Mira: Belinda llega al teatro a ‘Mentiras, all stars’ con una exigencia: ¿Qué fue lo que pidió?

Belinda sufre accidente tras anunciarse su participación en Mentiras, el musical / Redes sociales

Diego Boneta rechaza participar en “Mentiras el musical” junto a Belinda y Mariana Treviño

A pesar de la expectativa por este reencuentro musical, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló en su programa “De primera mano” que Diego Boneta fue invitado a interpretar a Emmanuel, uno de los personajes clave del espectáculo, pero el actor rechazó la propuesta.

“Me enteré que van a hacer seis funciones con Belinda y Mariana Treviño e invitaron a Diego Boneta como Emmanuel y no aceptó, que no quiere hacer teatro en México y me enteré lo que le ofrecieron”, declaró.

Mira. Mario Bezares despotrica contra Diego Boneta tras el estreno de ‘¿Quién lo mató?’: “¿Cuál es tu hambre?”

¿Cuánto le ofrecieron a Diego Boneta por estar en “Mentiras: el musical”?

Según Gustavo Adolfo Infante, la propuesta económica para Diego Boneta era muy tentadora.

“Le ofrecieron un millón de pesos por función, eran seis millones de pesos por seis días y dijo que no le interesaba” Gustavo Adolfo Infante

La periodista Addis Tuñón añadió que Diego fue visto recientemente en un restaurante de la Ciudad de México conversando con empresarios estadounidenses. “Probablemente ya tiene un proyecto en Estados Unidos”, dijo.

Gustavo Adolfo concluyó: “Cada quien sabe cómo lleva su carrera, no está haciendo daño a nadie, solo no le interesó”.

“Creo que estas seis funciones van a tener el foco del mundo de hablahispana. Va ser una gran taquilla”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Mira: Renata Notni y Diego Boneta refuerzan su noviazgo con tremendo beso de 3 ¿quién es el afortunado?

Mentiras, la serie / Redes sociales

¿Cuándo serán las funciones especiales de “Mentiras: el musical”?

Las funciones especiales con Belinda y Mariana Treviño se llevarán a cabo los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre en la Ciudad de México.

“Mentiras: El musical” se estrenó en 2009 y se ha mantenido como una de las producciones teatrales mexicanas más exitosas. Su reciente adaptación en formato de serie en Prime Video ha renovado el interés del público y ahora las funciones especiales prometen ser un evento imperdible para los fanáticos.

Entre la euforia por la llegada de Belinda y el misterio sobre el próximo paso de Diego Boneta, el “Mentiverso” sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo.

Mira: Belinda sufre accidente y el momento queda plasmado en cámara: “Corría por mis sueños”: VIDEO