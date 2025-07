De primera mano celebra ocho años con emotiva transmisión especial, al mando de Gustavo Adolfo Infante

Este 25 de julio, el programa De primera mano, bajo la producción de Laura Flores, celebró su octavo aniversario en el foro 3 de Grupo Imagen. Con una escenografía especial y un ambiente festivo, los conductores al mando de Gustavo Adolfo Infante, Erika González, Addis Tuñón y Lalo Carrillo compartieron su emoción por este logro.

De primera mano es un programa que se ha ganado su lugar en la televisión mexicana

Desde su estreno el 24 de julio de 2017, De primera mano se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes del periodismo de espectáculos. Con más de 2,237 emisiones, 3,840 horas de transmisión y alrededor de 33,000 notas al aire, el programa ofrece noticias, exclusivas, entrevistas y análisis del mundo del entretenimiento. Se transmite de lunes a viernes a las 15:00 horas por Imagen Televisión.

Durante la celebración, que incluyó una hermosa escenografía que enmarcó ocho años al aire ininterrumpidos, el periodista Gustavo Adolfo Infante expresó:

“Estamos emocionados y agradecidos con una empresa que nos da libertad de trabajar y nos ha cobijado. Soy un viejo lobo de mar, 21 años laborando para esta empresa. No me voy. No voy a renunciar, así que si me voy, es porque me corrieron (ríe).

De primera mano cumplió 8 años al mando de Gustavo Adolfo Infante, con Addis Tuñón, Lalo Carrillo y Erika González / Liliana Carpio / TVNotas / 2025

Este programa es mi sueño dorado. Cuando conocí a Laura Flores, no me quería como conductor, ni yo como productora, pero hoy somos un gran equipo”.

Addis Tuñón comentó:

“Estoy viviendo un sueño, porque De primera mano lo hace posible”.

Erika González añadió:

“Es una bendición hacer lo que nos gusta y hacerlo con pasión”.

Y Lalo Carrillo, con la chispa que lo caracteriza, destacó:

“Defendemos al gremio. Aquí se nos pide buscar, investigar. Somos periodistas y tenemos ese compromiso”.

De primera mano cumplió 8 años al mando de Gustavo Adolfo Infante en Imagen Televisión / Liliana Carpio / TVNotas / 2025

De primera mano tuvo una celebración de su aniversario con invitados especiales y mucha camaradería

La emisión especial contó con invitados como Jorge Muñiz, Cepi y sus hijos, Alejandra Ávalos y Lis Vega.

La prensa de espectáculos fue recibida con calidez, bocadillos y un ambiente de compañerismo entre conductores, producción, camarógrafos y asistentes.

Datos clave del programa De primera mano bajo la conducción de Gustavo Adolfo Infante: