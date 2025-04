Jorge Salinas explota contra reporteros y pelusea a medios digitales y Gustavo Adolfo Infante lanza reclamo

El actor Jorge Salinas encendió la controversia tras negarse a ofrecer declaraciones a reporteros de medios digitales, en particular a creadores de contenido en YouTube.

La situación ocurrió recientemente en un aeropuerto, donde fue abordado por varios periodistas que buscaban su opinión sobre la polémica que envuelve a su colega Pablo Montero, quien golpeó a Enrique Madrid.

Jorge Salinas se niega a hablar con reporteros de YouTube

En un video difundido en varios medios, se observa cómo Salinas mantiene una actitud a la defensiva ante la prensa. Todo comenzó cuando un reportero lo saludó:

—“Señor, ¿cómo está?”

A lo que el actor respondió cortante:

—“Mi compañero no dio entrevista. Yo tampoco.”

Otro reportero intentó retomar el diálogo preguntando:

—“¿Pero cómo ve este comportamiento de Pablo?”

Sin embargo, Salinas centró su atención en uno de los reporteros:

—“¿Cómo te llamas?”

—“Gustavo Hernández”, respondió el periodista.

—“¿De dónde vienes?”

—“De un canal de YouTube.”

—“Ah, gracias”, dijo el actor en tono tajante antes de alejarse.

Acto seguido, Jorge Salinas lanzó una declaración que encendió la discusión en redes:

“Solamente voy a responder preguntas de los medios de comunicación formal, no de YouTube. Si no, cualquiera puede decir que es de un canal” Jorge Salinas

“¿Alguien más viene de alguna televisora? Puro YouTube”.

Finalmente, accedió a hablar únicamente con el equipo del programa ‘Ventaneando’. A la pregunta sobre la agresión de Pablo Montero, su respuesta fue breve:

“No tengo idea, no soy vocero de nadie”.

Pero el ambiente se tensó aún más cuando un reportero le comentó: “Creo que todos estamos trabajando merecemos respeto”.

Salinas, molesto, decidió no hablar con nadie más y mientras retiraba del lugar aseguró que la violencia nunca debe ser la respuesta.

Periodistas reaccionan ante la actitud de Salinas

Las críticas no tardaron en llegar, especialmente por parte de otros comunicadores, quienes consideraron que menospreció el trabajo de los medios digitales. Incluso conductores de ‘Ventaneando’ opinaron al respecto.

Mónica Castañeda expresó:

“Hoy día una de las herramientas que utilizamos es el celular, y no porque sea celular carece de profesionalismo. El profesionalismo lo hace quien formula las preguntas”.

Gustavo Adolfo Infante responde fuerte a Jorge Salinas: “Estás discriminando”

El periodista Gustavo Adolfo Infante, titular del programa ‘De primera mano’, reaccionó de forma contundente a la postura de Salinas y lo acusó de hacer una distinción injusta entre medios:

“Jorge querido, yo entiendo, hay mucho mercachifle y mucho inventado, pero también hay mucha gente seria en YouTube. No puedes cortar con la misma tijera. Es como si nosotros dijéramos: ‘Tú eres de telenovelas, solo puedo entrevistar a actores de teatro o de cine serio’. Además, muchos reporteros muy serios. No puedes, porque estás discriminando. No todos son iguales”.

También el comentarista Lalo Carrillo opinó sobre el gesto del actor:

“Se le estaba preguntando qué opinaba de la agresión de Pablo Montero y comenzar una opinión siendo despectivo marca la pauta. Aunque diga que la violencia no es la respuesta, está siendo violento al ser despectivo

, sin quererlo.”

