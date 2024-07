Elizabeth Álvarez está feliz de que Jorge Salinas conviva con la hija que tuvo con Andrea Noli

Elizabeth Álvarez compartió la emoción que sintió al acompañar a su esposo Jorge Salinas en un momento especial: la graduación de una de las hijas del actor, fruto de su relación anterior con la actriz Andrea Noli.

Durante una entrevista con los medios, Elizabeth comentó que está muy feliz por haber sido parte de este importante momento familiar. “Yo siempre voy a estar a favor de la familia, del amor, y de los amores y siempre he dicho: ‘Un hijo es una bendición’”, dejando claro que le gusta la idea de que su esposo ya conviva con la hija que antes no reconocía.

Además, enfatizó que lo que más le gusta es que sus pequeños puedan convivir con sus medios hermanos: “Mis hijos son muy afortunados porque tienen a todos sus hermanos y eso para mí me llena de felicidad. Desde que estaba embarazada, que ustedes me preguntaban, siempre he dicho: ‘Mis hijos tienen el mayor regalo que son sus hermanos’. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo”, comentó la actriz, quien junto a Jorge posó para fotografías durante la celebración.

Elizabeth Álvarez y sus hijos estuvieron presentes en la graduación de la hija de Jorge y Andrea Noli / Instagram

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez actúan juntos

Además de celebrar momentos familiares, Elizabeth y Jorge comparten también su pasión por la actuación. Actualmente ambos participan en la puesta en escena ‘Perfume de Gardenias’, donde comparten créditos con Aracely Arámbula. “Yo estoy muy feliz de compartir el escenario con un gran actor. Jorge es un gran actor, uno de los mejores actores que tenemos en este país y para mí va a ser un honor poder compartir con él este escenario nuevamente, y que después de tantos años vengamos aquí casados con un feliz matrimonio. Ese es un regalo de Dios que agradecemos todos los días”, afirmó halagando a su marido diciendo que es un “actorazo”.

