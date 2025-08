Elizabeth Álvarez así luce en ‘La obscenidad de la carne’ y nos dice cómo vive su relación de pareja

Elizabeth Álvarez y su esposo, el actor Jorge Salinas, han formado un matrimonio estable dentro del medio artístico por más de una década. A pesar de algunos altibajos, la pareja se ha mantenido unida. Ella es una mujer de retos, con un carácter fuerte. Asegura que la comunicación es indispensable en cualquier pareja.

“Me siento muy contenta y afortunada dentro de mi trabajo. Esta puesta en escena (La obscenidad de la carne) es un reto muy importante en mi carrera actoral”.

¿Cuál es el secreto de Elizabeth Álvarez para tener un matrimonio estable con Jorge Salinas?

Sobre el secreto para lograr mantener un matrimonio estable con Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez nos dijo: “Considero que la comunicación es primordial en cualquier tipo de relación. Es algo con lo que yo comulgo en todo momento. La base primordial en un matrimonio es el amor y, sobre todo, tener el mismo objetivo de vida. Estoy muy feliz. En nuestro matrimonio y estilo de vida no hay forma de tener monotonía. Siempre estamos en movimiento y con cambios. Somos un gran equipo y pareja”.

Le preguntamos qué recomienda para lucir siempre bella y cómo se cuida: “Tengo el hábito de limpiar mi cara antes de dormir. No utilizo maquillaje en el día, solo para trabajar. También practico tenis y hago meditación. La belleza física es lo de menos. Lo importante es la actitud, lo que pensamos y lo que queremos en la vida. La belleza viene de dentro hacia fuera, radica en el alma que cultivamos”.

“Soy una mujer que disfruta cada día, cada instante. Vivo en agradecimiento y en congruencia con lo que se dice, con lo que se siente y sobre todo con lo que se hace. Esto me hace muy feliz y me da toda la tranquilidad que cualquier ser humano requiere”, concluyó.

¿De qué trata la obre ‘La obcenidad de la carne’ en la que actúa Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas?

“Carmín” (Elizabeth Álvarez) es esposa del doctor “Amadeus” (Jorge Salinas). El matrimonio invita a otra pareja para realizar desafíos. Es una obra que explora la fragilidad de las relaciones de pareja y hasta dónde pueden llegar para mantener viva la pasión y evitar la monotonía. Son 2 parejas que se involucran en un juego peligroso, donde se revelan deseos ocultos. Es una producción de Omar Suárez.

¿Cómo ha sido la trayectoria de Elizabeth Álvarez?

Elizabeth Álvarez Ronquillo nació el 30 de agosto de 1977, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estudió Ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

A los 18 años, se trasladó a la CDMX y entró al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Debutó en cine en Sexos prósperos.

En 2002 participó en la telenovela Las vías del amor. La hemos visto en otras como: La fea más bella (2006), Fuego en la sangre (2008), Corazón indomable (2013) y El vuelo de la victoria (2017).

En 2004 formó parte de la tercera edición del programa Big Brother VIP. Fue la tercera expulsada.

Elizabeth Álvarez participó en la obra Perfume de gardenia. Ahora la vemos en La obscenidad de la carne.

