Andrea Noli revela cómo inició su romance con Jorge Salinas y la reacción que tuvo al saber de su embarazo

Actualmente, Andrea Noli está en una gran etapa profesional. No solo se encuentra en el Top 5 de ‘MasterChef Celebrity generaciones’, también está en la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, en la que interpreta a Angelines Fernández, ‘doña Clotilde, la Bruja del 71’.

No obstante, en su momento estuvo envuelta en polémica por su romance extramarital con Jorge Salinas y del cual nació su hija Valeria.

Recientemente, la actriz abrió su corazón y habló sobre el inicio de su relación con Salinas, así como de la reacción que este tuvo al saber sobre su embarazo.

Andrea Noli / Redes sociales

No te pierdas: Andrea Noli: Este sería el ex que inspiró su platillo en MasterChef celebrity, “Y ni eras tan bueno”

¿Cómo comenzó el romance entre Andrea Noli y Jorge Salinas?

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Andrea Noli contó que conoció a Jorge Salinas por un amigo en común. La actriz dejó ver que se había enamorado casi de forma instantánea, pues era un “hombre encantador”.

“Por Alexis (Ayala), cuando estábamos haciendo la obra de ‘Engáñame si quieres’, era un hombre encantador. Estaba en una época maravillosa. Yo estaba muy joven y muy, pues era fácil enamorarme en aquel entonces”, indicó.

Si bien era consciente de que, en esa época, el actor estaba casado con Fátima Boggio, admitió que, debido a su inmadurez, no le dio importancia y continúo su romance con él. No obstante, cuando supo que estaba embarazada, prometió no volver a cometer el mismo error.

“Sí, (él estaba casado). Y la verdad no le resté importancia, fue estupidez de la edad, no lo voy a negar. Cuando supe que estaba embarazada tomé la decisión de seguir adelante, aunque fuera sola. Estoy orgullosa de lo que pasó, aunque no volvería a cometer el mismo error de lastimar a otra mujer o a una familia” Andrea Noli

Checa: Andrea Noli habla sobre el emotivo reencuentro de Jorge Salinas con su hija Valentina

¿Cómo fue la reacción de Jorge Salinas al saber que Andrea Noli estaba embarazada?

Andrea Noli reveló que Jorge Salinas se quedó en shock al saber de su embarazo y decidió alejarse. En tanto que ella tuvo que enfrentar todo el escrutino público.

“(Reaccionó) con un shock. Yo logré entrar como en una burbuja. Se me atacó mucho, pero por otro lado me fortalecí mucho también, y afiancé eso que estaba sintiendo, para mí, estar embarazada y luego tener a Valentina, me expandió el corazón. Aprendí a amar de una manera que no conocía, y eso a la vez me dio autoestima”, resaltó.

Jorge Salinas / Redes sociales

¿Cómo se llevan actualmente Jorge Salinas y Andrea Noli?

Andrea Noli mencionó que, después de que Jorge Salinas admitiera públicamente su paternidad en 2022 y empezara a tener contacto con su hija, pudo construir una relación cordial con el actor.

“El rencor no cabía en mí ya. A Valentina no la hice crecer con ningún rencor. Y eso ayudó mucho a su corazón, a su paz y que en el momento en el que ellos pudieron reunirse ella no estuviera cargada de enojo, de rencor ni de frustraciones”, puntualizó.

También dijo que Elizabeth Álvarez, actual esposa del actor, ha sido un gran apoyo para que su hija pueda convivir con sus hermanos.

“Estoy muy agradecida también con él, con toda su familia porque Elizabeth ha sido de gran apoyo. Sus hijos son unos amores. No con todos (habla) porque unos están en un lado, uno está en Miami, otros en Perú, los otros pequeños acá, pero sí tiene contacto con Gabriela, por ejemplo”, relató.

Para finalizar, reiteró que Salinas se ha hecho responsable de su hija: “A partir de este momento sí, él responde como debe de ser. Eso me tranquiliza porque nunca quise hacer un pleito legal, asumí mi papel de madre soltera, pero siempre supe que era imprescindible que un hijo conozca a su papá”, concluyó.

Mira: Zahie Téllez lanza dardo a Plutarco Haza tras exhibir insulto a Andrea Noli y los malos tratos de MasterChef