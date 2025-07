¿Florinda Meza mintió sobre la muerte de Chespirito? Carlos Villagrán expone teoría que la actriz ¿confirmó?

El nombre de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, y Florinda Meza, se han vuelto tendencia desde el estreno de la serie de HBO Max ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la cual ha causado total revuelo entre internautas y seguidores del comediante.

La serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños ha desatado debate entre usuarios por lo expuesto en el audiovisual. Principalmente, cómo inició su romance con Florinda Meza.

Lo anterior derivó a que en la red revivieran polémicas entrevistas del elenco de ‘El Chavo del 8' y ‘El chapulín colorado’ en las que habrían externado su postura ante la relación de ‘Chespirito’ con Florinda Meza, así como la desafortunada muerte del comediante el pasado 28 de noviembre del 2014. ¿Carlos Villagrán, ‘Kiko’, no cree en la fecha del deceso de Chespirito?

Florinda Meza habría mentido sobre la fecha de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’ / IG: @carlos_kiko1 / @florindamezach1 / @chespirito_rgb

¿Cuál fue la teoría de Carlos Villagrán sobre la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito’?

A casi 11 años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, una fuerte polémica ha resurgido tras declaraciones de Carlos Villagrán, ‘Kiko’. El comediante lanzó una fuerte especulación. ¿Florinda Meza habría mentido sobre la fecha real de muerte de Chespirito?

Durante una entrevista en ‘La divina noche de Dante’ en 2022, Villagrán aseguró que la muerte de Gómez Bolaños no habría ocurrido el 28 de noviembre de 2014, como fue anunciado oficialmente, sino varios días antes.

Según él, Florinda Meza habría pedido retrasar el anuncio para poder organizar los homenajes públicos, incluido el multitudinario tributo en el Estadio Azteca.

“Me doy cuenta que Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda fue de :‘Aguántamelo’...¿Cómo te explicas que murió Roberto Gómez Bolaños y al día siguiente le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chapulín Colorado y el Chavo del 8?, ¿a qué hora los hicieron?”. Carlos Villagrán

Además, Villagrán también afirmó que durante el funeral, al cual asistió junto a su esposa, él no vio el cuerpo de Roberto Gómez Bolaños. Señaló que el féretro del comediante “estaría vacío”.

“Estuvimos en el velorio y (nos dimos cuenta de que) no había nada en ese cajón, hay cosas que (no concuerdan). (Lo hicieron) para poder preparar todo y no se les cayera todo en el programa, yo pienso, pero no me consta nada”, agregó.

Estas declaraciones alimentaron teorías entre los fanáticos de que el homenaje pudo haber sido simbólico o retrasado por motivos personales o mediáticos.

Así lo dijo Carlos Villagrán:

¿Florinda Meza confirmó que Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, no murió el 28 de noviembre del 2014?

La versión de Carlos Villagrán cobró fuerza gracias a declaraciones de la propia Florinda Meza. En una entrevista ofrecida en 2023 para el programa ‘La saga’, la actriz habló sobre el fallecimiento de su gran amor y algunos fragmentos de esa conversación se viralizaron en redes sociales.

Lo que más sorprendió fue que la intérprete de ‘Doña Florinda’ mencionó que Roberto Gómez Bolaños perdió la vida el 22 de noviembre y no el 28, como se había informado públicamente.

“Roberto estaba muy grave, empiezo a cuidarlo, él ve el video el 5 de octubre y el 22 de noviembre fallece”, dijo Florinda.

Florinda Meza / Redes sociales

Sin embargo, la actriz no dio más detalles sobre cómo fue el día del deceso de Chespirito, tampoco ha desmentido las versiones en cuanto a que mintió sobre la fecha puntual de la muerte de su amado.

No obstante, los ataques en contra de Florinda Meza no han cesado. La serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ ha desatado total revuelo por las revelaciones que harían en dicho proyecto. Cabe recordar que Roberto Gómez Fernández es el creador de dicho proyecto, lo cual remarcaría cómo enfrentarían algunos polémicos momentos en la vida de Roberto Gómez Bolaños, su padre.