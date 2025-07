Así luce la casa de Ramón Valdés, actor de ‘El Chavo del 8’, donde vivió sus últimos años junto a su familia

Con el estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, serie de HBO Max que cuenta la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños, muchos han recordado a los personajes que participaron en las producciones del afamado y controversial escritor. Uno de ellos es Ramón Valdés.

Ramón Valdés, quien se hizo famoso por interpretar a don Ramón en ‘El Chavo del 8’, se ha coronado como uno de los actores más queridos del “Universo de ‘Chespirito’”. Incluso, la serie biográfica de Gómez Bolaños lo deja ver como una gran persona que siempre le fue fiel al también comediante.

Desafortunadamente, Valdés murió el 9 de agosto de 1988, a los 63 años. La causa fue un paro cardiorespiratorio, derivado del cáncer de próstata y el cáncer medular que padecía.

Ramón Valdés / Redes sociales

¿Quién es Ramón Valdés, actor que le dio vida a don Ramón, en ‘El chavo del 8’?

Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, más conocido solo como Ramón Valdés, nació el 2 de septiembre de 1924, en la Ciudad de México. Su debut como actor fue en 1949, con la película ‘Calabacitas tiernas’, en la que trabajó junto a su hermano mayor Germán Valdés, mejor conocido como ‘Tin Tan’. También fue hermano de Manuel ‘el Loco’ Valdés.

A partir de allí, obtuvo papeles menores en películas del Cine de oro mexicano. Su gran oportunidad llegó en 1968, cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’. El productor de televisión lo invitó a participar en varios de sus programas y posteriormente lo incluyó en el elenco de ‘El Chavo del 8’.

Gracias a este último proyecto, el actor alcanzó gran popularidad en la pantalla chica. Pese a la gran fama que obtuvo, renunció en 1979 y años después se fue a trabajar con Carlos Villagrán en su show ‘Ah qué Kiko’.

En cuanto a su vida personal, se sabe que estuvo casado tres veces y tuvo 10 hijos. Actualmente, tiene 17 nietos.

Una de las más afectadas por su muerte fue Angelines Fernández, quien interpretaba a ‘La Bruja del 71’. Según el nieto de Valdés, fue la única que asistió a su funeral y se la pasó a lado del ataúd llorando mientras decía: “Mi roro, mi roro”.

Ramón Valdés / Redes sociales

¿Cómo luce la casa dónde Ramón Valdés, actor de ‘El Chavo del 8’, pasó sus últimos años?

Hace algún tiempo, Miguel Valdés, nieto de Ramón Valdés, usó su cuenta de TikTok para compartir un video desde la que era la casa del hoy fallecido actor, ubicada en la colonia Prado Churubusco, en la alcaldía Coyoacán, en CDMX.

Miguel detalló que su abuelo vivió allí durante la década de los años 70. En el clip, se puede ver que la residencia es una casa de dos pisos, con ventanales clásicos en el frente. También cuenta con un pequeño jardín en frente.

El inmueble no cuenta con una barda, por lo que se puede intuir que era una zona sumamente tranquila. Aunque no especificó si la propiedad sigue siendo de su familia, todo apunta a que no es así, pues no pudo grabar desde adentro y solo se limitó a compartir la fachada.

Asimismo, comentó que su abuelo vivía enfrente de un gran escritor de la época del Cine de oro mexicano, por lo que señaló que, probablemente, se echaba sus “pláticas bohemias” con él.

¿Por qué Ramón Valdés dejó ‘El Chavo del 8’?

En su momento, el nieto de Ramón Valdés explicó que su abuelo se salió de ‘El Chavo del 8’ por culpa de Florinda Meza, y no por un desacuerdo con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, como mucho se había especulado.

Y es que, según Miguel Valdés, el actor estaba harto de que Meza se involucrara en el proceso creativo del escritor.

“Muchos piensan que mi abuelo salió de El Chavo del 8 por problemas con Chespirito o por apoyar a su amigo Carlos Villagrán. Lo cual no es cierto. Él salió por Florinda Meza. Nos cuenta mi mamá que mi abuelo llegaba muy estresado porque Florinda se metía en absolutamente todo. No era un tema de género, simplemente invadía todas las áreas; desde lo creativo hasta lo técnico”, relató.

