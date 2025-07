Actriz de ‘El Chavo del 8’ le pide a Florinda Meza que tenga la “humildad” de aceptar “sus culpas”

Florinda Meza ha sido muy criticada desde que se estrenó ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, serie que retrata la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños, pues, la forma en que la están representando no es la mejor.

No se le menciona directamente en la serie, ya que su nombre fue cambiado al de ‘Margarita Ruiz’. Sin embargo, el proyecto no solo pinta a este personaje como el causante de la separación entre ‘Chespirito’ y Graciela, también deja ver que fue la que influyó en la ruptura del elenco de ‘El Chavo del 8’.

En diversas ocasiones, Meza ha dicho que la producción creada por su hijastro, Roberto Gómez Fernández, está llena de calumnias y ha pedido un alto a todos los señalamientos en su contra, argumentando que Gómez Bolaños no le hubiera gustado eso.

¿Florinda Meza realmente influyó en la separación del reparto de ‘El Chavo del 8’?

En medio de todo esto, Rosita Bouchot, actriz que interpretó a ‘Paty’ en dos episodios de ‘El Chavo del 8’, contó que, en su momento, llegó a escuchar testimonios de otros actores que aseguraban que Florinda Meza controlaba a ‘Chespirito’.

De acuerdo con la celebridad de 74 años, muchos le llegaron a contar que Meza impedía que sus colegas tuvieran contacto con el fallecido productor de televisión. Todo esto, aparentemente, sin un motivo claro.

Si bien Bouchot dijo entender que el también cómico fue quien decidió vivir de esa manera, cree injusto que Florinda, de alguna forma, haya asumido el control de sus proyectos, principalmente de ‘El Chavo del 8’.

“Había compañeros que te decían: ‘Oye, quiero hablar con Roberto, pero no me deja Florinda’. O sea, ella se metía. Se apoderó de él, de sus relaciones, de todo, pero no voy a criticar a ‘Chespirito’ porque fue su decisión”, expresó en entrevista para ‘Ventaneando’.

¿Por qué la actriz de ‘El Chavo del 8’ cree que Florinda meza debe disculparse?

Durante la conversación, Rosita Bouchot mencionó que Florinda Meza tiene mucho por qué disculparse, principalmente por causar problemas en el elenco de ‘El Chavo del 8’.

Sin embargo, cree que esto sería casi imposible, pues, según sus palabras, Meza no tiene “la humildad” para reconocer sus equivocaciones.

“A lo mejor Florinda ahorita podría tener un poco de acto de humildad y decir: ‘pues, sí, así ha sido mi carácter y me ha costado trabajo, una disculpa’” Rosita Bouchot

También le recomendó que dejara de atribuirse que participó en el proceso creativo de los proyectos de ‘Chespirito’: “(Dice) ‘porque yo fui la que escribí, no porque yo fui eso, no fue así’. (A Florinda Meza) no se le da esa humildad, esa empatía con nosotros”, concluyó.

¿Por qué Rosita Bouchot dejó de trabajar en ‘El Chavo del 8’?

Hace algunos meses, Rosita Bouchot contó la razón por la salió de ‘El Chavo del 8’. A través de un video para redes sociales, la actriz reveló que, en una ocasión, ‘Chespirito’ intentó coquetearle.

En ese entonces, ella no supo qué decir o qué hacer. No obstante, señaló que, tras este suceso, la dejaron fuera de este proyecto.

“Me trabé toda y ya no volví a trabajar con él, pero igual tampoco a mi tía ‘Gloria’. Probablemente en su mente ya estaba que hasta ahí acababa el personaje, pero a lo menor hubiera sido mi oportunidad para hacerme amiga de Roberto, de platicar con él”, resaltó.

Y añadió: “No me tocó el dedo ni la piel, ni me abrazó o quiso besarme, ni me dijo: ‘Si quieres seguir en mi programa, anda conmigo’. Creo que sí le gustaba. Dentro de todo fue muy respetuoso”.

