Nieta de Roberto Gómez Bolaños dice qué piensa de Florinda Meza, luego que la actriz llamó “defecto” a su familia

A pesar de contar con la ventaja de ser nieta de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ la actriz María Penella para nada ha usado este vínculo. Con su talento ha logrado abrirse camino en el mundo de la actuación, donde ha destacado gratamente.

Actualmente la vemos en la telenovela Regalo de amor, donde encarna a “Tomasa”. Nos comentó: “Estoy muy emocionada, contenta con los resultados. Mi personaje forma parte del universo del servicio de la mansión ‘De la Vega’. Soy el ama de llaves. Me entero de todo. Soy parte de las soluciones. (El personaje) tiene sus propios problemas. Fue muy lindo hacerlo. Es una de las partes divertidas de la historia”.

¿A qué se dedica María Penella, nieta de ‘Chespirito’?

María lleva 20 años de trayectoria artística: “Debuté a los 13, pero me fui 10 años a estudiar a Londres. Regresé hace 10 y todo han sido puras cosas buenas. Estoy tan satisfecha”.

Sobre qué representa para ella pertenecer a una dinastía como la suya, comentó: “Es como cualquier oficio. El hijo del carpintero, si quiere dedicarse a lo mismo, tiene que aprender a trabajar con la madera; el hijo del zapatero, lo mismo. Los oficios son de práctica, de trabajo, de esfuerzo diario. Ha sido simplemente un camino de ir día con día buscando ensanchar mis habilidades en el oficio”.

Su abuelo “Chespirito” ha sido su inspiración

¿Qué opina María Penella sobre la bioserie de ‘Chespirito’, su abuelo?

En cuanto a la serie biográfica de su abuelo, que ha sido tema de conversación en todos lados, dijo: “Vi el primer capítulo y estoy súper emocionada. Es muy lindo verlo. Siento mucho orgullo por (sus tíos) Roberto, Paulina. Mucha ternura con mi madre, que puedan ver ese aspecto de su álbum familiar en la pantalla. Saber que le hacen un homenaje en el mundo entero”.

“No hay sorpresas. Él escribió su autobiografía. Al final son las historias que conocemos como familia. Es verlo hecho en esos universos del vestuario, de la utilería. Todo eso me parece wow, porque una se lo imagina. Es como cuando lees un cuento, pero después lo ves en la película. Es un producto de muchísima calidad”.

Nos sorprendió al contarnos que fue invitada a participar en el proyecto: “Sí, pero no quise (ríe). Es que es mi familia, y yo como que uso mi trabajo para mi trabajo y mi familia es mi familia. Para mí era importante mantener una línea divisoria, porque hacer un personaje requiere un trabajo emocional, psicológico. Dije: ‘Yo voy a ser muy feliz de espectadora’”.

“No les voy a decir qué personaje me ofrecieron, pero no quise. Mi tío Roberto me dijo que estaba bien, así que cada quién”.

¿Qué opina María Penella de Florinda Meza?

En cuanto a la polémica por la inconformidad de Florinda Meza, María prefiere no involucrarse: “No puedo decir ni fu ni fa. Ni me meto. Tengo muy buenos recuerdos de ella. Me llevaba muy bien con ella”.

María estrenará el 11 de julio una obra de teatro que se llama La niña, la barca y el canario, en el Foro Lucerna, con una historia que habla de la migración.

Finalmente compartió qué cree que le diría su famoso abuelo si viera cómo va: “Lo más difícil ha sido el día con día. Trabajar duro por forjar una carrera chida. Yo creo que él estaría muy orgulloso”.

¿Qué ha hecho María Panella, la nieta de Roberto Gómez Bolaños, como actriz?

Debutó a los 13 años en teatro, en obras como: El diario de Ana Frank , Anita la huerfanita y El hombre de la mancha .

, y . En televisión, inició en 2016 en la telenovela de época El hotel de los secretos . Ha participado en otras producciones como: Te acuerdas de mí y Mujer de nadie .

. Ha participado en otras producciones como: y . También ha destacado en cine, en la película El baile de los 41.

