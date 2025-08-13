¿Comunidad de DJs de México buscan boicotear a Natanael Cano, tras agresión a su DJ en el Baja Beach Fest?

Durante su presentación en el Baja Beach Fest, en Rosarito, Baja California, Natanael Cano, figura del movimiento de los “corridos tumbados”, fue captado agrediendo físicamente a su DJ en el escenario, generando indignación en la industria. Esta polémica situación derivó a que el Consejo Mexicano de DJs A.C. se pronunciara.

¿Qué dijo el Consejo mexicano de DJs sobre el encontronazo de Natanael Cano con su Dj?

El comportamiento de Natanael Cano ha sido calificado como “inaceptable” por el Consejo Mexicano de DJs, que condenó el acto y emitió un comunicado exigiendo consecuencias al cantante. En el documento, la organización solicitó a todos los DJs del país abstenerse de reproducir música del intérprete hasta que este ofrezca una disculpa pública y repare los daños ocasionados.

“Hacemos un respetuoso llamado a todos los DJs de México para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de la persona referida (Cano) hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material”, señala el comunicado.

El gremio ha expresado su preocupación por el precedente que podría sentar este tipo de agresiones, particularmente en un entorno donde los DJs y técnicos enfrentan presión constante en espectáculos en vivo. Lo sucedido, aseguran, representa una falta de respeto no solo hacia un colega, sino hacia toda la comunidad que trabaja detrás del escenario.

¿Por qué el cantante Natanael Cano protagonizó pelea en el festival Baja Beach Fest?

Durante su presentación en el Baja Beach Fest 2025, Natanael Cano protagonizó un altercado con su DJ tras un error técnico. Mientras estaba en el escenario, comenzó a sonar una pista incorrecta, lo que provocó la molestia del cantante. Visiblemente alterado, se acercó al DJ para reclamarle, y posteriormente lo golpeó frente al público. En medio de la tensión, también arrojó al suelo la laptop del DJ, rompiéndola.

Después de este incidente, Cano volvió al escenario mostrando sus nudillos heridos. A pesar del acto violento, continuó con el espectáculo. La audiencia reaccionó de forma dividida: algunos lo ovacionaron, mientras que otros lo abuchearon por su comportamiento.

El hecho fue grabado por asistentes y se viralizó rápidamente en redes sociales, donde surgieron diversas opiniones. Algunos usuarios defendieron al cantante, alegando que su frustración era comprensible por las fallas técnicas. Sin embargo, la mayoría criticó su reacción, calificándola de violenta e innecesaria.

¿Qué respondió Natanael Cano a las críticas tras pelea en el Baja Beach Fest?

Mientras tanto, el artista y su equipo han guardado completo silencio. Natanael Cano, ni sus representantes han emitido una postura oficial sobre el incidente, lo que ha incrementado la presión mediática y social. Tampoco los organizadores del Baja Beach Fest han realizado declaraciones sobre posibles sanciones o consecuencias para el cantante.

El silencio por parte de todas las partes involucradas ha generado duda, pues no se sabe si el intérprete se disculpará por el altercado o si mantendrá hermético por lo ocurrido.

