Violeta Isfel otra vez señalada de “grosera, problemática y prepotente” ¡Tiene una rivalidad con Ricardo Ache!

Una vez más, Violeta Isfel está en el ojo del huracán. Esta vez debido a que ha tenido problemas en la obra ¿Cómo te va mi amor? Aseguran que no ha tenido buena química con sus compañeros ni con la producción. Además, aparentemente se ha peleado a ‘muerte’ con Ricardo Ache.

¿Qué dijeron sobre la actitud de Violeta Isfel en la obra “¿Cómo te va mi amor” y por qué la acusan de prepotente?

Una persona que trabaja en la obra junto a Violeta Isfel relata: “No sé ni por dónde comenzar... No es la primera vez que trabajo con esta mujer y ya me tiene harto. Violeta es un hígado en cada proyecto que trabaja, y en esta obra no ha sido la excepción. Alguien debe ponerle un alto, porque se está pasando de lista”.

“Literalmente la tenemos que tratar con pincitas, porque de todo se ofende la ‘señorita’. Seguramente ha de pensar que es una estrella de Hollywood, pero, para su mala suerte, no lo es. Es grosera, problemática, prepotente y soberbia con todo el equipo en general. La verdad, no lo merecemos”. Fuente de TVNotas

La fuente comentó que la armonía del proyecto se ha visto afectada por Violeta Isfel. “Lo que pasa es que a esta señora no le embona nada. Desde el principio llegó con aires de grandeza. Eso ha hecho que el ambiente laboral se ponga muy tenso. Yo no quería hablar, pero ya me tiene cansado esta situación. Su comportamiento ha hecho que las cosas no fluyan orgánicamente”.

Resaltó que la actriz ha tenido actitudes pésimas. “Para serles muy honesto, no sé desde cuándo comenzaron los problemas. Sin embargo, ella ha sido clave para que todo empezara a tambalearse. Llegó con una prepotencia que ni ella se soporta. Soy testigo de que no ha tratado bien a ninguno de sus compañeros”.

¿Como te va mi amor? Se estrenó a inicios de noviembre. Aseguran que VIoleta Isfel se portó grosera con sus compañeros y la producción desde los ensayos.

¿Ricardo Ache y Violeta Isfel no se llevan bien en la obra “¿Cómo te va mi amor?”?

Afirmó que no solo Violeta Isfel ha ocasionado los conflictos en el teatro, Ricardo Ache ha puesto de su cosecha. “Y para colmo, llegó otro igual que ella. Ricardo también ha tenido actitudes muy alzadas. Cuando los presentaron no hubo química en lo absoluto. Han tenido mucha rivalidad y ya no sabemos qué hacer con ellos. Creo que hemos llegado al límite de lo que puede permitir nuestra paciencia”.

El actor no se ha dejado de Violeta y no dudó en confrontarla. “Ella intentó ser de la misma manera con Ricardo, solo que él no se dejó. Es de las pocas personas que se ha enfrentado a ella. No se ha dejado maltratar verbalmente. Por eso, la tensión no ha permitido que las cosas marchen bien en la obra”.

Mencionó que Ricardo tampoco se ha comportado como un buen compañero. “Y bueno, él no se queda atrás. Es una fichita: Es egocéntrico, alzado y orgulloso. También se integró al equipo pensando que el gremio de teatro no lo merece, pero, seamos honestos, Violeta es la artista que más levanta en esta obra. Digamos que hay una lucha de egos muy fuerte. No sabemos cómo parar esta situación”.

La producción ya no está dispuesta a aguantarlos. “Las cosas se están saliendo de control. El elenco no dirá nada, porque no les conviene; sin embargo, ¿por qué debemos aguantar esto? Entiendo que a veces hay días en los que te levantas sin ánimo o sin ganas de convivir, pero ¿por qué desquitarse con los demás? Eso es algo que no comprendo. Ya no estamos dispuestos a soportarlos. Alguien tiene que ponerles un ‘estate quieto’”.

“No sé si las cosas se armonicen. Violeta y Ricardo están peleados a ‘muerte’ y se han hecho varios desplantes. Es válido, no siempre te puedes llevar bien con todos tus compañeros de trabajo”. Fuente a TVNotas

¿Ricardo Ache y Luz Edith tuvieron un tormentoso noviazgo en ¿Cómo te va mi amor??

Además, reveló que Ricardo Ache realizó otra mala jugada para la obra: “Intentó conquistar a todas las mujeres de la producción, y Luz Edith fue la que cayó y se enamoró. Tuvieron una relación, pero no funcionó. El truene se lo tomaron personal, se engancharon y se comportaron muy poco profesionales”.

Fuente a TVNotas “El fin de semana pasado hubo una junta para platicar sobre el ambiente tan hostil que se siente. Luz Edith se puso mal, se comportó como niña. Hacía jetas por todo y cuando la producción le pidió que por favor se comportara, se molestó y dijo: ‘Me voy de la obra’ y se fue”.

Hace un llamado de auxilio: “Lo único que quiero es que Violeta y Ricardo se calmen por el bien del proyecto. Todos comemos de aquí y, si algo pasa, los perjudicados seremos todos”.

¿Por qué Violeta Isfel ha sido señalada por sus malas actitudes y polémicas recientes?

El reportero de espectáculos Hugo Maldonado relató una mala experiencia que vivió con Violeta: “Cuando yo trabajaba en Sale el sol, le hablé porque yo hacía una sección: ‘Oye, ¿me puedes regalar una entrevista?’. Ella estaba en Pachuca. Me dice: ‘Van a ser 4 mil pesos, porque tengo que tomar el camión, las casetas y el llamado. Le dije: ‘No, manita, me sale más barato no entrevistarte. Iba a tener yo que pagar”.



"Cuando yo trabajaba en Sale el sol, le hablé porque yo hacía una sección: Le dije: 'No, manita, me sale más barato no entrevistarte. Iba a tener yo que pagar". Joanna Vega-Biestro contó lo que una maquillista vivió con Violeta cuando le pidió un saludo: "Una de nuestras maquillistas le pide de favor que le grabe un video para su hijo y ella le responde que no, que ella cobra por ese tipo de saludos, pero que con mucho gusto vaya a su cuenta de Instagram para que siga las instrucciones y se lo mande".



Otro maquillista, Leonardo Reséndiz, arremetió contra ella: “Me dijo: ‘Eres un p3nd3jO, no sirves para esto. Yo quiero gente profesional. No sé por qué me traen este tipo de personas’. Es una mujer que ataca a las personas”.

¿Cuál es la trayectoria de Violeta Isfel en telenovelas, teatro y programas de televisión?

Estudió en el Centro de Educación Artística Infantil de Televisa.

La hemos visto en las telenovelas: La última esperanza (1993), María Isabel (1997), Rubí (2004), Lola, érase una vez (2007), Atrévete a soñar (2009), Yo no creo en los hombres (2014) y Mi marido tiene familia (2017).

También formó parte de programas como Mujer, casos de la vida real (1994), La rosa de Guadalupe (2008), Como dice el dicho (2012), Me caigo de risa (2014), Las estrellas bailan en Hoy (2022), Bola de locos y El príncipe del barrio (2023), por mencionar algunos.

En teatro ha estado en: Muerte de cuna o por favor concédeme un café (2012), Cenicienta (2013), Una semana ¡nada más! (2014), Blancanieves (2016) y Lagunilla mi barrio (2023), entre otras.

Cuenta con 1.9 millones de seguidores en Instagram y 6.2 millones en TikTok.

¿Quién es Ricardo Ache y cuál ha sido su trayectoria en La academia, televisión y teatro?

Es cantante, presentador y actor mexicano.

Se dio a conocer en la tercera generación del reality La academia, de TV Azteca.

Lo vimos en las series Betty en New York (2019) y Vuelve a mí, de Telemundo.

Ha sido conductor de diferentes programas como México tiene talento (2017).

Ha lanzado proyectos musicales con canciones como “Dolor”, “Duele” y “Aquí voy, amor”.

Cuenta con 16.7 mil seguidores en Instagram y 23.9 mil en TikTok.



