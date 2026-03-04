La influencer Mayra Alejandra presume novio entre las indirectas del Charro, su ex: ¿quién es Arturo Villa?

Mayra Alejandra y Erik Roberto Torres, mejor conocido como ‘el Charrito’, vuelven a estar en el ojo del huracán luego de que, tras su divorcio, comparte n en redes sociales imágenes y momentos junto a sus nuevas parejas. Las publicaciones generaron diversas reacciones entre sus seguidores. Entre los nombres que más han llamado la atención aparece el de Arturo Villa, actual pareja de Mayra Alejandra. ¿Quién es y qué se sabe de él? Te contamos los detalles.

El Charro critica, pero Mayra Alejandra presume romance: ¿quién es Arturo Villa? / Redes sociales

¿Por qué se separaron Mayra Alejandra y ‘el Charro’?

Mayra Alejandra y Erik Roberto estuvieron juntos durante más de 15 años y formaron una familia con tres hijos. A lo largo de ese tiempo compartieron también un proyecto en común: el sueño de tener un rancho con caballos, meta que se concretó en 2013 con la compra de su primera casa con terreno. Sin embargo, en una entrevista con el pódcast Un tal Fredo, Mayra Alejandra relató que en 2023 acudió a abogados tras enterarse de una infidelidad y decidió iniciar el divorcio, incluso mientras se encontraba en Hawái cuando se entregaron los papeles por primera vez. Meses después, en noviembre de ese año y un día antes de un viaje a París, retiró la demanda luego de que él le pidiera perdón y, según contó, la involucrara junto con sus padres para que se retractara.

Tras dar marcha atrás, explicó que volvió a notar los mismos patrones de comportamiento y decidió buscar ayuda profesional para no dejarse manipular. Más adelante comenzaron los viajes con sus hijos sin él, lo que marcó un distanciamiento. Durante uno de esos traslados se filtraron imágenes de su entonces esposo con otra mujer en un restaurante; él lo atribuyó a una reunión de negocios. Después surgió una segunda mujer que presentó pruebas sobre encuentros y transferencias de dinero. Según relató Mayra, también se señaló que él llevaba a su acompañante mientras debía entregar caballos, incluso el día del cumpleaños de su hija menor.

La situación derivó en una separación definitiva. “Mi hija en ese entonces tenía 12 años, ella llamó a la policía e hizo el reporte, aunque él lo niegue. Sufro una agresión, de ahí entra una orden de restricción, pero yo empecé a despertar y acudir a abogados, pero lo hice lentamente”, expresó.

Añadió que una de las mujeres decidió exponerlo con evidencias y que, aunque él lo negó, los videos generaron ingresos: “Hay videos donde llegamos a hacer 100 mil dólares en un mes solo de Facebook por los videos en los que se contradecía con la amantes”. También recordó que en una conversación él se refirió al ciclismo como su “novia”, momento que, dijo, influyó en su decisión de terminar la relación.

Sobre el contenido que compartían en redes, Mayra Alejandra afirmó que las escenas donde él aparecía con una “amante” no eran parodias creadas por ella, sino actuaciones que él impulsaba para generar controversia. “Todo tenía que ser sketches del hombre amargado que no quería estar, creo que era su vida y él quería reflejarlo… yo decía ‘hay tiempo para todo, para redes, para trabajar, pero también para poder ser familia’”, relató. Señaló que, al notar que la polémica generaba mayores ingresos, él decidió “exponer vidas” y que la más afectada fue la suya. Actualmente el rancho lo administra Mayra Alejandra.

¿Cuál fue la reacción de ‘el Charro’ al anuncio de la relación de Mayra Alejandra?

Mayra Alejandra confirmó su nueva relación al compartir en sus redes sociales fotografías y videos junto a Arturo Villa, en los que aparecen tomados de la mano y besándose. Las imágenes terminaron con las especulaciones que circulaban desde hace semanas y marcaron la primera vez que ambos se muestran públicamente como pareja con fecha del 28 de febrero. Las publicaciones fueron acompañadas de mensajes breves y reacciones de sus seguidores, quienes ya habían señalado pistas sobre el vínculo entre ambos.

Mientras tanto, Erik Roberto también ha utilizado sus plataformas digitales para referirse a la situación. En distintos videos ha lanzado críticas y comentarios sobre la nueva relación de Mayra Alejandra, además de compartir contenido junto a su propia pareja, quien en redes se identifica como ‘la Chica misteriosa’. En esas publicaciones, él aparece con ella en clips y dinámicas similares a las que solía realizar anteriormente.

El intercambio de mensajes y contenidos ha mantenido el tema en conversación dentro de sus comunidades digitales, donde cada publicación genera reacciones inmediatas. Con ambos mostrando nuevas etapas sentimentales en redes sociales, la atención se ha centrado tanto en la confirmación oficial de Mayra Alejandra con Arturo Villa como en la postura pública que ‘el Charro’ ha decidido adoptar frente a esta nueva etapa.

Arturo Villa, el nuevo amor de Mayra Alejandra… mientras ‘el Charro’ responde con indirectas- / Redes sociales

¿Quién es Arturo Villa, novio de Mayra Alejandra?

Arturo Villa, actual pareja de Mayra Alejandra, es creador de contenido enfocado en el ámbito fitness. En sus plataformas digitales ha construido una comunidad amplia: suma 373 mil seguidores en Facebook y cerca de 470 mil en TikTok, espacios donde mantiene actividad constante con publicaciones relacionadas con ejercicio y estilo de vida activo.

En sus cuentas comparte rutinas de entrenamiento, demostraciones prácticas y consejos de motivación dirigidos a quienes buscan incorporar actividad física a su día a día. Sus videos suelen mostrar sesiones en gimnasio, ejercicios específicos y recomendaciones para mantener disciplina y constancia en los objetivos personales.

Además del contenido deportivo, Arturo Villa también publica clips de lip sync y dinámicas propias de TikTok, con los que diversifica su presencia en redes sociales. Esta combinación de rutinas, mensajes motivacionales y tendencias digitales ha sido la base de su crecimiento como influencer fitness.

