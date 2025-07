Ninel Conde advierte a José Manuel Figueroa que podría revelar lo que le hizo en el pasado: “Mejor calladito”

Tras las declaraciones que José Manuel Figueroa realizó contra Ninel Conde, la actriz y cantante aseguró que él debería quedarse callado, pues si ella se atreviera a hablar sobre lo que vivió a su lado, no le convendría en absoluto.

Recordemos que, hace unos días, el cantante arremetió contra su ex, Ninel Conde, quien lo calificó de infiel. Aunque su relación terminó hace más de 20 años, el cantante se molestó y lanzó varias declaraciones en las que insinuó que la “Bombón asesino” era una mujer interesada.

En entrevista con “El gordo y la flaca”, Ninel Conde acusó a José Manuel Figueroa de haberla violentado con sus recientes declaraciones a la prensa, y aseguró que no está dispuesta a permitir más comentarios ofensivos de su parte.

Mira: Video: Alicia Machado llamó “alacrán” a José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa se lanza en contra de Ninel Conde / IG: @ninelconde / @josemanfigueroa.expdelparaiso

Ninel Conde acusa a José Manuel Figueroa de violencia verbal: “Él sabe lo que me hizo”

No solo eso, la cantante —quien será parte de “La casa de los famosos México”— afirmó que si ella decidiera contar todo lo que vivió durante su relación, él saldría muy perjudicado. Por ello, considera que Figueroa debería guardar silencio.

“Eso que está haciendo esta persona que me dices es violencia verbal y no se lo voy a permitir. Él sabe lo que me hizo, lo que vivió conmigo, y se acuerda de lo que hizo. Mejor calladito. Si yo hablara de lo que él me hacía, no le conviene. Que mejor nos quedemos como estamos. Yo no he querido dar detalles porque son muy fuertes”, comentó Ninel.

Ante la pregunta expresa de por qué ha decidido guardar silencio sobre su pasado con José Manuel Figueroa, la también actriz explicó que no desea un conflicto con alguien a quien ya perdonó.

“No quiero un pleito con alguien a quien ya perdoné. Perdono, pero fue una cosa que aprendí que no se debe permitir. A veces, por inmadurez o miedo... y cuando quisiste de verdad, no quieres hablar de más”, concluyó.

Checa: José Manuel Figueroa revela el verdadero motivo de su ruptura con Marie Claire Harp, ¿celos y toxicidad?

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué dijo José Manuel Figueroa de Ninel Conde?

Aunque José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, reaccionó a los señalamientos que hizo la cantante sobre sus infidelidades.

En medio de un encuentro con la prensa, Figueroa explotó contra ‘el Bombon asesino’ y aseguró que, a su lado, él nunca fue feliz.

“Yo creo que nunca se percató, que nunca fui feliz. Yo creo que nunca se percató, que nunca fue una mujer de hacer un desayuno. Nunca fue una mujer de una caricia sin un intercambio de regalo”, dijo José Manuel Figueroa.

“Siempre ha sido su lema y su forma de mantenerlos a ustedes (la prensa) al pendiente. Yo creo que es más importante vivir una vida sin maquillaje, sin botox, sin falsedades, sin caras falsas. Qué busque su felicidad…”. José Manuel Figueroa

Además, subrayó que le tiene sin cuidado Ninel Conde lo señale de no ser caballeroso, si es que él llegara a exponer algunos aspectos de su relación de pareja en el pasado.

“Lo de caballeroso queda en segundo lugar, realmente, no se me hace correcto, decir que siempre los huevos los quemaba y le echaba mucha sal y nunca pudo hacer una tortilla, calentar una tortilla. No se me hace chido, no se me hace buena onda decir: ‘Pues sí, dormíamos juntos, pero las patas las tenía frías’. No se me hace válido, no se me hace lógico, no se me hace de caballero”, dijo en alusión a las declaraciones de Ninel.

¿Ninel Conde fue víctima de violencia durante su relación con José Manuel Figueroa?

Durante una entrevista reciente con Yordi Rosado, Ninel Conde reveló que fue víctima de violencia física y emocional en una relación anterior. Compartió que vivió episodios de agresiones, manipulación y presiones relacionadas con la intimidad cuando su pareja se molestaba. Sin embargo, no dio a conocer el nombre de la persona involucrada, y no existen pruebas que indiquen que se refería a José Manuel Figueroa.

En cuanto a su relación con Figueroa, que tuvo lugar entre 2002 y 2006, la actriz ha señalado que fue una etapa marcada por la toxicidad y la dependencia emocional, además de infidelidades y conflictos constantes. No obstante, hasta ahora no ha acusado públicamente al cantante de ejercer violencia física, ni ha presentado denuncias legales en su contra.

Mira:Hijo de Julián Figueroa no conoce a su tío, José Manuel Figueroa, ¿por culpa de Ime Garza Tuñón?