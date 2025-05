Hijo de Julián Figueroa no conoce a su tío, José Manuel Figueroa, ¿por culpa de Ime Garza Tuñón?

José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián, sorprendió a todos al revelar que no ha podido conocer ni convivir con el primogénito de su hermano Julián Figueroa, quien murió en abril del 2023 por un infarto al miocardio.

Esta confesión se da en medio de los problemas legales que han tenido Imelda Tuñón y Maribel Guardia, viuda y madre de Julián, respectivamente. A finales de enero, Maribel demandó a su exnuera, a quien señaló en su momento de descuidar a su hijo por sus presuntas adicciones a los estupefacientes.

Debido a esto, la actriz obtuvo la custodia temporal de su nieto. Tras un proceso legal, Imelda pudo recuperarlo. Si bien todo apuntaba a que ambas partes podrían reconciliarse, las cosas cambiaron cuando la joven aseguró que el testamento de Julián, el cual dejaba a su hijo como heredero universal de sus bienes, era apócrifo.

Por supuesto, esto ha sido negado por la propia Maribel y su esposo, Marco Chacón, quienes sostienen que dicho documento es verdadero y expresa la última voluntad de Julián.

¿Por qué José Manuel Figueroa no conoce a su sobrino, el hijo de Julián Figueroa?

A su llegada al Aeropuerto de la CDMX, José Manuel Figueroa tuvo un breve encuentro con los medios, en el que confesó que nunca ha tenido la oportunidad de convivir con su sobrino.

Si bien no especificó los motivos, aseguró que tiene muchas ganas de conocerlo. Incluso, le suplicó a Imelda que lo dejara convivir con el pequeño, en cuanto la polémica con Maribel se “calme un poco”.

“Ojalá Imelda me dé la oportunidad, más adelante que esté todo más tranquilo, que pueda saludar al niño. No se pudo cuando Julián estaba vivo, no lo he conocido, me encantaría conocerlo, ojalá se abra esta puerta”, manifestó.

¿Qué opina José Manuel Figueroa sobre el pleito entre Ime Garza Tuñón y Maribel Guardia?

Durante la conversación, José Manuel señaló que el menor era el más afectado en los conflictos entre Imelda y Maribel, por lo que espera que las cosas entre ellas puedan resolverse en el futuro.

“Lo más correcto es, lo más prudente ¿no? Es triste lo que está pasando, es difícil, yo no entiendo muchas cosas, definitivamente me queda claro que lo más importante es el corazón del niño. Existe cariño y amor y obviamente tengo las ganas de conocerlo, sería fenomenal”, concluyó.

Toda esta situación echa aún más por tierra los rumores que surgieron en algún momento acerca de que el cantante le ayudó económicamente a Imelda para que pudiera recuperar a su hijo.

“No (le estoy pagando los abogados a Imelda), se están muriendo de hambre mis abogados, tengo que vender las gallinas en el rancho (risas), qué voy a tener para pagarles a otros”, declaró en hace algunos meses.

¿Qué ha pasado en el caso de Ime Garza Tuñón y Maribel Guardia?

La guerra legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón continúa. Y es que tras la demanda de Maribel y los dichos de Imelda sobre que el testamento de Julián Figueroa es falso, una fuente cercana a ellas contó para TVNotas que ambas estarían buscando un responsable legal por la muerte del joven. La actriz de telenovelas alegaría que Ime lo descuidó. En tanto que esta última sostiene que su exsuegra no quiso ayudarlo en sus problemas psicológicos.

“Todos están embarrados. Él murió por depresión maltratada por sus adicciones. Sabían lo que padecía. Hoy, en medio de los conflictos, piensan solucionar lo de la muerte. Mejor que acepten su culpa y que dejen descansar a Julián”, puntualizó

