¿Imelda Tuñón ganó la custodia de su hijo? Abogado de Maribel Guardia lo niega y revela que ¡ni juicio hay!

En medio del escándalo legal que ha envuelto a Ime Garza Tuñón y Maribel Guardia desde hace meses, la polémica volvió a encenderse luego de que la propia Imelda asegurara frente a medios de comunicación que ya tiene la custodia definitiva de su hijo, fruto de su relación con el fallecido Julián Figueroa. Aunque durante semanas se especuló que Maribel habría “perdido la batalla” legal por el niño, la versión de la actriz costarricense apunta a algo muy distinto, y eso ha provocado más de una ceja levantada.

Y es que Imelda fue muy clara: “No es provisional. Ya es definitiva, y eso me tranquiliza mucho. Es mi hijo y nunca va a estar mejor que con su mamá”, dijo con seguridad frente a cámaras de ‘Venga la alegría’ durante su participación en un evento. También aclaró que no está cerrada a que Maribel conviva con su nieto, pero bajo una condición: “Tendría que ser en un centro de convivencia. Después de todo lo que pasó, se rompió la confianza”.

Imelda Tuñón / Archivo TVNotas/IG: @Imetunon

¿Maribel Guardia quería quedarse con su nieto, hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

Uno de los rumores que más se repitieron en medios y redes sociales era que Maribel Guardia estaba luchando por obtener la custodia del pequeño, pero según lo dicho por el equipo de abogados de la actriz y cantante, eso jamás estuvo sobre la mesa. De hecho, aseguró que la única intención de Maribel fue “garantizar que Imelda estuviera en condiciones de cuidar al niño”, luego de que le denunciara por llevar una vida desordenada, entre fiestas y consumo de bebida y sustancias, lo que habría generado la separación temporal entre madre e hijo en febrero pasado.

A raíz de esa situación, fue Maribel quien interpuso una denuncia, no una demanda, lo cual es clave para entender este pleito. La denuncia fue presentada por considerar que el menor estaba en riesgo debido al estilo de vida de Imelda. Sin embargo, eso nunca significó que Maribel quisiera arrebatarle al niño ni pelear legalmente por su custodia.

Hoy, Imelda afirma que el proceso ya está cerrado y que la custodia está completamente en sus manos. Pero la parte legal de Maribel Guardia tiene otra versión: los documentos que Imelda presentó a medios solo serían la carátula de una demanda de controversia familiar, que ni siquiera ha comenzado y es que según los abogados de Maribel, los tribunales están cerrados y el juicio aún no arranca formalmente.

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué hay de otras demandas contra Maribel y su esposo Marco Chacón?

Además del pleito por la custodia, hay otro problema en la trama: las demandas en contra de Marco Chacón, esposo de Maribel, quien ha sido acusado nada menos que por el ex de Imelda, Fernando Gamboa, de extorsión y hasta secuestro. Según lo difundido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, Gamboa habría sido levantado por agentes ministeriales y obligado a pagar 350 mil pesos para ser liberado, situación en la que supuestamente Marco Chacón habría intervenido con intenciones oscuras.

Y en cuanto a la denuncia que supuestamente interpuso Imelda en febrero, también fue desestimada por la juez el pasado 5 de junio. Es decir: legalmente, Maribel Guardia y Marco Chacón están limpios de las acusaciones legales que se han hecho en su contra.

Marco Chacón, Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Cómo sigue la relación entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia? ¿Habrá reconciliación?

Por ahora, la tensión entre ambas mujeres parece no tener una solución cercana. Aunque Imelda dijo que no se opone a que Maribel vea al niño, también dejó claro que no volvería a permitir que esas visitas fueran en la casa de su exsuegra, ya que “se rompió la confianza”. Además, las fuentes cercanas a la familia Guardia aseguran que el niño “no quiere ver a su abuela”, aunque esto no ha sido confirmado por ningún documento legal.

Mientras tanto, Imelda continúa con sus planes personales: se lanzará como cantante próximamente y sigue aprovechando los reflectores para compartir su verdad. Por su parte, Maribel ha optado por el silencio, dejando que sus representantes legales aclaren el tema y cuidando su imagen ante los medios.

