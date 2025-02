Novio de Imelda Tuñón rompe el silencio: Respalda a Maribel Guardia y saca más trapitos sucios

El nombre de Fernando Gamboa ha estado en el ojo del huracán luego de que se descubriera que, además de ser amigo de Julián Figueroa, es la pareja actual de Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia. Sin embargo, el joven decidió hablar públicamente para desmarcarse del escándalo y hacer impactantes revelaciones sobre su relación con la viuda del hijo de la famosa.

Francisco Gamboa, novio de Imelda Tuñón confirma que el niño durmió en un sillón

En entrevista con Javier Ceriani, Gamboa confesó que no habría invitado a Imelda de viaje de haber sabido en lo que se estaba metiendo. Además, reveló que el hijo de Imelda, durmió en un sofá cama durante sus vacaciones en Mérida, contradiciendo la versión de la madre del menor y dándole la razón a Maribel, quien expuso en una conferencia de prensa que su propio nieto le contó que no había podido descansar bien porque su mamá se quedaba con su “tío” en la cama.

“El hijo de Imelda se durmió en un sofá cama, al lado del cuarto, pero fueron las últimas dos noches… todo lo pagué yo con mi tarjeta”, afirmó Gamboa.

Recodemos que Maribel contó que “el niño llegó contándome eso, me dijo: ‘Ay, qué rica la camita que ya llegué (a casa)’, y le dije: ‘Bueno, ¿dónde andabas también? tenías una camita muy rica’ y él me dice: ‘No dormí, porque yo dormía en la sala y mi mamá dormía con su tío en el cuarto’”.

Gamboa también dijo que es cierto que Imelda nunca lo presentó ante su hijo como su pareja y que pudiera ocupar el lugar de su padre. Francisco confirmó lo que dijo Imelda sobre que ni siquiera se tomaban de la mano frente al pequeño, aunque sí convivió con él en el viaje al que los invitó.

Novio de Imelda Tuñón la acusa de utilizarlo económicamente: “Caí en una trampa”

Francisco Gamboa aseguró sentirse utilizado por Imelda, ya que él costeó todos los gastos de su relación, incluyendo las vacaciones que compartieron. El hombre estimó haber gastado alrededor de 300 mil pesos en su noviazgo, sin saber que Maribel Guardia también envió dinero para los gastos del menor.

“Yo tenía entendido que no tenían dinero y por eso pagaba todo, conmigo nunca puso un solo centavo… no sé si caí en una trampa”, expresó.

Francisco Gamboa terminará su relación con Imelda Tuñón

El empresario mencionó que su familia está preocupada y que desea alejarse de Imelda, pues considera que ella no es la mujer con la que formaría una familia. Además, indicó que hablará con ella para terminar la relación definitivamente.

“Si yo hubiera sabido que había tantos problemas, claro que me hubiera alejado... Me siento traicionado porque me hubiera contado que tenía todos esos problemas familiares”, declaró.

Novio de Imelda Tuñón le saca más trapitos al sol y defiende a Maribel Guardia

En la entrevista, Javier Ceriani le preguntó sobre los rumores de videos comprometedores en los que Imelda estaría involucrada, a lo que Gamboa respondió que sabe de la existencia de grabaciones y que dará su testimonio ante las autoridades.

“Me enteré… yo tengo cámaras en mi despacho y hay algo, pero lo tengo que platicar”, indicó.

Cuando se le preguntó si sabía de filmaciones explícitas, inicialmente negó cualquier conocimiento, pero luego confirmó que había escuchado de fiestas con múltiples personas. “No sé si fui filmado con ella, de cosas de ese tipo no, por ahí no va el asunto”, aseguró.

Maribel contó que su nieto le dijo que había dormido en el sillón / TVNotas

Fernando Gamboa también dijo que ha estado en contacto con Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, y está dispuesto a revelar toda la información que tenga sobre el caso. Finalmente, pidió a Imelda que acepte sus problemas y aclaró que no quiere seguir relacionado con el escándalo.

Igualmente se refirió a Maribel Guardia como una excelente mamá y persona: “Maribel ha sido una señora de primera, eso es lo que yo vi con Julián. Una señora que se preocupaba, fue una muy buena madre. Quiero que la gente deje de atacar a alguien que me consta que fue una buena señora como mamá".

Fernando Gamboa, novio de Imelda Tuñón, señalado por narcomenudeo: lo vincularían a investigación

Este testimonio sale luego de que el programa ‘Ventaneando’ diera a conocer que Fernando Gamboa habría sido vinculado a la venta de sustancias ilícitas en enero de este año.

En el programa se expusieron documentos que presuntamente lo involucran en un caso de alto impacto. Según el reportaje, Fernando Gamboa, habría sido denunciado por presuntos vínculos con narcomenudistas.

Durante la emisión, se mostraron mensajes de WhatsApp en los que Gamboa le explicaba a Imelda Tuñón que estaba siendo investigado y que incluso existía una orden de aprehensión en su contra.

“Son delitos de alto impacto, es una investigación de narcomenudeo con una orden de aprehensión porque estos güeyes pagaron para chingarme a mí... Tenían una consigna firmada para inventar que tenía fentanilo y así no pudiera salir con fianza”, se lee en los mensajes filtrados.

Sin embargo, Gamboa aseguró que se presentó voluntariamente a declarar ante el Ministerio Público y que, finalmente, fue deslindado del caso. De acuerdo con la información expuesta en televisión, el documento que lo exime de responsabilidad habría sido emitido el 29 de enero, el mismo día en que acudió a rendir su declaración.

