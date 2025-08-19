¿Maribel Guardia ya no apoya económicamente a su nieto? Esto sucede con Imelda Tuñón

Maribel Guardia continúa atravesando por un complejo proceso familiar. La actriz presentó una denuncia contra su exnuera Imelda Tuñón para proteger el bienestar de su nieto, hijo del fallecido Julián Figueroa. Recientemente la costarricense reveló que se ha modificado el “acuerdo” económico que tenía para sostener al menor. ¿De qué se trata?

¿Maribel Guardia apoya económicamente a Imelda Tuñón para el cuidado del hijo de Julián Figueroa?

Durante un reciente encuentro con los medios, Maribel Guardia explicó que ya no aporta económicamente al cuidado de su nieto por decisión directa de Imelda Tuñón. La actriz aseguró que siempre ha estado dispuesta a hacerse cargo de los gastos del menor y que su apoyo nunca fue por obligación legal, sino por amor.

“Cuando estuve ahí la última vez, ella dijo que no (al apoyo económico) y entonces… pero bueno, ya en algún momento que esté yo con el juez le diré que estoy dispuesta, como lo hice siempre, a cubrir todos los gastos del niño con todo mi amor” Maribel Guardia

Cabe recordar que en enero pasado, circuló en algunos medios que, supuestamente, Guardia entregaba mensualmente 22 mil pesos para los gastos personales de Imelda y su hijo.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y Canva

¿Por qué demandó Maribel Guardia a Imelda Tuñón?

El conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón comenzó a principios de este año, cuando la actriz solicitó la custodia de su nieto argumentando preocupación por el entorno en el que vivía el menor. Guardia señaló que Imelda tenía problemas con el consumo de sustancias, lo que la llevó a intervenir legalmente en defensa del bienestar de su nieto. En un principio las autoridades determinaron que el pequeño se quedara con Maribel en lo que se llevaba el caso. Sin embargo, al cabo de aproximadamente un mes, el niño regresó con su mamá, Imelda Tuñón.

Luego de ello, Maribel ha reiterado en varias ocasiones su deseo de poder convivir con su nieto:

“Yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, volverlo a tener cerca de mi vida. Sé que Julián hubiera querido eso: que esté obviamente con su mamá, pero que yo también esté presente porque seré la representación de Julián en su vida”.

Imelda Tuñón mensaje a Maribel Guardia / Redes sociales

¿Maribel Guardia fue hospitalizada recientemente?

Maribel Guardia fue protagonista en redes sociales hace unos días debido a unas imágenes que muchos interpretaron como una emergencia médica. En estas se le ve en el hospital con un parche en el ojo. Sin embargo, las fotografías no son recientes ni corresponden a una hospitalización de urgencia. En realidad, se trata de una cirugía programada que Maribel Guardia se realizó a inicios de este año.

En ese momento, Maribel Guardia explicó que la intervención fue en uno de sus ojos, una operación que había postergado durante más de una década debido a compromisos laborales. Fue ella misma quien, en enero, compartió las imágenes para informar a sus seguidores sobre el procedimiento.

“Empecé el año cuidando la salud. Hace 11 años me operé el ojo derecho para ver de cerca, debía operarme el izquierdo para ver de lejos un mes después, pero con tanto trabajo y contratiempos hasta ahora pude hacerlo. Soy la mujer biónica. Recuerden que la salud es primero, háganse todos los exámenes que se tengan que hacer y chéquense”.

