Xuxo Dom vs La Cotorrisa: Ricardo Pérez revive funa del influencer por supuestamente quitarle la vida un niño

La guerra entre Xuxo Dom y ‘La Cotorrisa’ está muy lejos de terminar. Luego de que Ricardo Pérez, uno de los conductores del pódcast, exhibiera los mensajes que el influencer le mandó previo a la demanda que su esposa interpuso por presunto acoso y abuso sexual, saca a colación la polémica que Dom enfrentó en su momento por, supuestamente, causar un accidente bajo los influjos del alcohol y quitarle la vida a un niño.

¿Xuxo Dom causó un accidente automovilístico en el pasado?

El asunto se remonta a 2021. En aquel entonces, se dio a conocer que Xuxo Dom había sido hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente automovilístico. Si bien en un principio los fans, incluyendo colegas, se solidarizaron con él y hasta pidieron donaciones en su nombre, todo cambió con el testimonio de una persona.

A través de redes sociales, un usuario sostuvo que presuntamente Xuxo habría manejado bajo los influjos de la bebida y había chocado contra el auto de una familia que, al parecer, había salido sumamente afectada tras el incidente.

Se mencionó que, supuestamente, el más perjudicado habría sido un menor que llegó a necesitar una operación de columna, pero que al final no sobrevivió.

Si bien nunca se comprobaron estas acusaciones, muchos usuarios lo criticaron fuertemente en redes sociales.

En diversas ocasiones, Xuxo Dom ha negado esto. Aunque reconoció que venía “enfiestado”, sostuvo que la familia no presentó lesiones y “el más perjudicado” fue él. También sostuvo que las autoridades le quitaron sus cosas y hasta lo dejaron incomunicado.

¿Qué dijo Ricardo Pérez de ‘La Cotorrisa’ sobre el asesinato que presuntamente habría cometido Xuxo Dom?

A través de su cuenta de X, Ricardo Pérez de ‘La Cotorrisa’ compartió un fragmento de las declaraciones que el propio Xuxo Dom dio sobre el accidente. En el clip, se escucha al influencer reiterar que solo él salió afectado del hecho.

“Y eso de que nosotros empezamos el hate hacia su persona… dejaré que él mismo lo refute” Ricardo Pérez

Las palabras de Ricardo fueron en respuesta a las acusaciones que hizo Dom acerca de que ‘La Cotorrisa’ originó el “hate” en su contra. Aunque hubo algunos comentarios defendiendo a Xuxo, la mayoría se solidarizó con Ricardo, señalando al actor de doblaje de ser un “hambriado”.

¿Por qué demandaron a los conductores de ‘La Cotorrisa’?

Jessica Bustos, la esposa de Xuxo Dom, demandó a Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores de ‘La Cotorrisa’, por unos comentarios que hicieron sobre su físico en un episodio de su pódcast. Si bien Bustos y Dom habían aceptado las disculpas de los influencers, al final decidieron iniciar el proceso legal.

Jessica y Xuxo sostienen que el proceso está lleno de irregularidades y han acusado a los presentadores de, presuntamente, usar sobornos para verse beneficiados.

Dom también ha dicho que, supuestamente, han sido víctimas de agresiones y amenazas desde que comenzaron el proceso legal.

