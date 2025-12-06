Ricardo Pérez y Slobotzky ,de ‘La cotorrisa’, asisten a su primera audiencia por el caso de abuso: ¿Qué pasó?

Este viernes 5 de diciembre, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores de ‘La cotorrisa’, asistieron a su primera audiencia en relación con la denuncia por presunto abuso sexual que tienen en su contra. Tanto los presentadores de ‘La cotorrisa’ como la parte acusadora, la influencer Jessica Bustos, asistieron a la Sala de Oralidad 7 en material penal de la Ciudad de México, ¿los presentadores fueron vinculados a proceso? Esto es lo que pasó.

¿Por qué Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores de ‘La Cotorrisa’, fueron denunciados?

Todo se suscitó a raíz de unos comentarios que Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky hicieron hace algún tiempo en su pódcast ‘La cotorrisa’. Durante el episodio 308, los conductores se burlaron del físico de Jessica Bustos, quien también es esposa del influencer Xuxo Dom.

Si bien en ese entonces se pensó que el asunto no pasaría a mayores, pues, según lo dicho por el propio Dom, los influencers ofrecieron disculpas, tanto Jessica como su esposo consideran que no se han tomado las medidas necesarias para evitar el acoso que supuestamente han estado recibiendo.

“Me llueven burlas hacia mi trabajo. Pedimos justicia y una reparación de daños para parar el odio. Hemos perdido campañas de publicidad, seguidores, trabajo. No sé a cuánto ascenderá todo, se tendría que cuantificar el daño y eso lo decidirán las autoridades”, dijo Xuxo Dom en su momento.

Los conductores no han hablado directamente del tema. Sin embargo, hace poco, a través de su equipo legal, lanzaron un comunicado en el que aseguraban ser víctimas de una “campaña de desprestigio” que comenzó después de la burla que hicieron en contra de la llamada “Prensa digna”.

“Nuestros representados han sido objeto de una campaña orientada a desprestigiarlos, impulsada bajo la etiqueta #PrensaDigna. Algunas expresiones han excedido los límites legítimos del derecho a informar u opinar, generando un impacto negativo severo en su esfera personal y profesional”, resaltó.

¿Qué pasó en la audiencia de Ricardo Pérez y Slobotzky hoy, 5 de diciembre?

La primera audiencia de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky inició a las 13:00 horas y concluyó a las 14:39 horas. Al término de la misma, TVNotas intentó obtener declaraciones de los influencers, así como de Jessica Bustos.

Los tres se mostraron algo herméticos. Por su parte, Ricardo simplemente aseguró: “Estamos en buenas manos” y sugirió que cuestionáramos a sus abogados y, al abordarlos, refirieron que la audiencia fue pospuesta sin dar fecha determinada.

Hasta el momento, Ricardo o Slobotzky no ha hecho mención de su audiencia y solo se han limitado a usar sus redes sociales para compartir cosas relacionadas con sus respectivos trabajos como comediantes.

¿Qué dijo Jessica Bustos tras su audiencia con Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky?

En tanto que Jessica Bustos aseguró que ya cuenta con protección, pues, presuntamente, ha recibido llamadas telefónicas en las que amenazan con desaparecerla junto a su esposo, Xuxo Dom.

Recordemos que esto no es algo nuevo. Cuando la querella salió a la luz, Dom sostuvo que tanto él como su esposa habían sido víctimas de amenazas por presuntos fans de ‘La cotorrisa’.

Lo más cercano a una pronunciación que han hecho los influencers sobre este tema fue cuando le pidieron a sus seguidores que no se “engancharan” con los “haters” y mejor los ignoraran.

