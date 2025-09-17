Acusan a Ricardo Pérez de intimidar a la prensa tras supuesta infidelidad a Susana Zabaleta

Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, ha estado en el ojo del huracán últimamente. No solo por los rumores de que, presuntamente, estaba engañando a Susana Zabaleta con su exnovia, Samii Herrera, sino también por las acusaciones que apuntan a que estaría mandando gente para intimidar a la prensa.

¿Por qué Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, está peleado con la prensa?

Todo comenzó hace algunas semanas. Ricardo Pérez y Susana Zabaleta fueron captados en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Los reporteros se acercaron a la actriz para preguntarle si realmente le disgustó la presentación de Ángela Aguilar en el evento de ‘Los 300 líderes de México’.

Mientras negaba esto y conversaba un poco, Susana tropezó y casi cayó al suelo, situación que enfureció a Ricardo. El influencer no dudó en reclamarle a los comunicadores por “provocar” que su novia estuviera a punto de sufrir un accidente.

“Vienen a buscar un chisme, no le van a preguntar: ‘¿cuál es la siguiente ciudad en la que se va a presentar?’, no le van a preguntar: ‘¿cómo le ha ido?’. Lo único a lo que vienen es intentar sacar el chisme por un video de TikTok. Por eso es poco agradable”, manifestó con evidente molestia.

Por si esto fuera poco, días después, en su programa ‘La cotorrisa’, se dijo harto de los medios de comunicación, asegurando que solo molestaban a su pareja y hasta le dio “gracias a Dios” de que su fama naciera en redes sociales y no por algún medio tradicional.

Estos comentarios ocasionaron que diversos conductores de televisión como Pati Chapoy y Ricardo Casares, quienes aseguraron que la actitud del también standupero había sido “exagerada”.

¿Ricardo Pérez manda gente para intimidar a la prensa tras incidente con Susana Zabaleta?

Hace poco, Susana Zabaleta volvió a ser captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, esta vez sin Ricardo Pérez. La actriz se mostró muy tranquila y justificó el comportamiento de su novio en el pasado encuentro, asegurando que simplemente estaba preocupado por ella.

No obstante, algo que llamó la atención fue la presencia de un chico identificado como Rorri, que se dijo ser un reportero y comenzó a hacerle preguntas a la prensa, con el aparente objetivo de que ignoraran a Susana.

Durante la más reciente emisión de ‘Sale el sol’, la conductora Joanna Vega-Biestro mencionó que este hombre ya ha salido en algunos videos de ‘La cotorrisa’, por lo que no se descarta la idea de que haya sido mandado por el propio Ricardo para “intimidad” a la prensa e impedir que hagan su trabajo.

“Esta es la persona que estaba como ‘reportero’. Trabaja con el novio de Susana Zabaleta. Allí está la imagen, en los videos que salen en su canal de YouTube. No lo podíamos asegurar porque no veo esos programas, pero ya me mandaron (la imagen)” Joanna Vega-Biestro

La presentadora le hizo una invitación a Ricardo para que ya no mandara a esta persona, ya que pudo haber provocado un accidente, recordándole que también había mujeres presentes: “Siempre somos muy objetivos, pero aquí venían con el objetivo de provocar algo más y a la única que pueden perjudicar es Susana”, concluyó.

Hasta el momento, Ricardo Pérez no ha respondido de manera directa ante este señalamiento. No obstante, compartió una imagen de la bruja de la películas de Blancanieves, algo que, para muchos, es una especie de burla ante todas las acusaciones en redes sociales.

¿Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta con su exnovia, Samii Herrera?

Luego de los reclamos de Ricardo Pérez contra la prensa, el periodista Gabo Cuevas le recomendó que, en lugar de arremeter contra los medios, debería serle “fiel” a Susana Zabaleta.

Y es que, según el también conductor, el influencer se ha estado mensajeando con su exnovia, Samii Herrera, para invitarla a salir. Esto fue desmentido por la propia Herrera, quien pidió que ya no se le involucrara con su ex.

“Estoy cansada de repetirlo: no tengo nada que ver con esa persona, no me interesa, y seguir relacionándome con él es un recurso tan gastado que ya hasta aburre. Sí, lo mencioné en confianza con un tercero, pero jamás a quien lo dijo, ni con las intenciones que ahora quieren inventar. Lo demás es pura fantasía”, manifestó.

