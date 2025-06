¿Susana Zabaleta tuvo cáncer? Francisco Céspedes lo revela

En medio de una polémica inesperada, Francisco Céspedes sorprendió al revelar, de forma accidental, que Susana Zabaleta habría enfrentado una batalla contra el cáncer, un dato que hasta ahora no se conocía públicamente.

El comentario surgió durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, donde también respondió a las declaraciones de Zabaleta sobre un incómodo episodio que tuvo Céspedes con la actual pareja de la cantante, el comediante Ricardo Pérez.

La también actriz había contado en ‘La Cotorrisa’ y en ‘De primera mano’ que su novio estuvo a punto de golpear al intérprete cubano por un supuesto comentario fuera de lugar. Aunque Céspedes prefirió no confrontar directamente a Zabaleta, dejó ver su desconcierto por la situación y recordó su cercanía con ella en momentos delicados de su vida.

Susana Zabaleta aseguró que Ricaredo Pérez quiso golpear a Francisco Céspedes tras lanzar un comentario que su pareja consideró una falta de respeto. / Instagram:

Mira: Ricardo Pérez le responde a Mariana Seoane y dice que Susana Zabaleta “lo mantiene bien”

Susana Zabaleta reveló que Ricardo Pérez quiso golpear a Francisco Céspedes por faltarle el respeto

Todo comenzó cuando Susana Zabaleta compartió una anécdota en la popular entrevista de YouTube ‘La cotorrisa’, en la que aseguró que su pareja, Ricardo Pérez, tuvo un fuerte impulso de enfrentar físicamente a Francisco Céspedes tras una actitud que consideró irrespetuosa.

“Ricardo es celoso y no le gusta que me falten al respeto, para él fue una falta de respeto, gracias a Dios estaba Slobo ahí y todo funcionó perfecto, ya no hago gira con ellos y a lo que sigue”.

Zabaleta no dio detalles del comentario exacto, pero dejó claro que la tensión fue tal que se interrumpió cualquier proyecto compartido con Céspedes.

Mira: Susana Zabaleta pide que dejen en paz a Mariana Seoane tras decir que mantiene a su novio Ricardo Pérez

¿Cómo reaccionó Francisco Céspedes a declaraciones de Susana Zabaleta?

Durante su charla con ‘Ventaneando’, Céspedes evitó confrontar directamente a Susana Zabaleta, pero no ocultó su molestia y decepción. Fue ahí donde soltó inesperadamente una revelación sobre el estado de salud pasado de la artista.

“Cuando tuvo cáncer la llamaba todos los días. No le voy a mandar ningún beso, pero no entiendo, porque trabajamos juntos, lo hicimos bastante bien. Y cuando ella tuvo dificultades en su vida, la llamaba siempre todos los días, preocupado por ella”. Francisco Céspedes

A pesar del desencuentro, el cantante aseguró que mantiene una postura de respeto hacia quienes han trabajado con él:

“Porque es un problema de ella, ella fue la que habló. Yo siempre me he expresado bien de los colegas, y sobre todo que he trabajado y le deseo a las personas lo mejor y respeto a mis colegas sobre todas las cosas”.

También aprovechó para lanzar una crítica sobre el feminismo actual, cuestionando la permisividad hacia letras de reggaetón que, según él, refuerzan estereotipos misóginos.

Checa: Ricardo Pérez le responde a Mariana Seoane y dice que Susana Zabaleta “lo mantiene bien”

¿Susana Zabaleta tuvo cáncer?

Hasta ahora, Susana Zabaleta no ha confirmado haber sido diagnosticada con cáncer. Sin embargo, ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la fibromialgia, una enfermedad crónica que afecta músculos y tejidos blandos.

El comentario de Céspedes ha despertado nuevas preguntas sobre su salud, aunque la artista no ha emitido ninguna declaración al respecto. Hasta en ‘Ventaneando’ los conductores mostraron sorpresa ante las declaraciones de Céspedes en las que revela haberla llamado mientras sufrió cáncer.

Checa: Susana Zabaleta: Su novio, Ricardo Pérez, quiso golpear Francisco Céspedes porque ¿se pasó de la raya?