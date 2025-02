Susana Zabaleta: Su novio, Ricardo Pérez, quiso golpear Francisco Céspedes porque ¿se pasó de la raya?

Recientemente se encendieron las alarmas porque Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta fue hospitalizado. Ahora su nombre vuelve a estar en el ojo del huracán porque Susana reveló en ‘La cotorrisa’ el incómodo comentario de Francisco Céspedes que provocó la furia de su novio, Ricardo Pérez.

Susana Zabaleta, reconocida actriz y cantante, ha dejado claro que no volverá a trabajar con Francisco Céspedes tras un desafortunado episodio con el cantante. Así lo confirmó ante los medios.

“No, yo creo que trabajamos y estuvo muy bonito y a lo que sigue”, declaró Zabaleta cuando se le preguntó si consideraría futuras colaboraciones con Céspedes.

El motivo de esta decisión radica en un roce entre ambos, originado por un comentario del cantante que la incomodó. Esto provocó una airada reacción de su novio, Ricardo Pérez, quien estuvo a punto de golpear a Francisco Céspedes.

Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, quiso golpear a Francisco Céspedes

Durante un episodio del pódcast ‘La cotorrisa’, Susana Zabaleta relató cómo su pareja, Ricardo Pérez, reaccionó furioso ante un comentario fuera de lugar del cantante Francisco Céspedes.

Según la actriz, Céspedes le pidió que no se acercara demasiado porque podría “faltarle al respeto”, debido a su gran sensualidad.

Este comentario resultó incómodo para Zabaleta, quien se lo hizo saber a su novio. La reacción de Pérez fue inmediata: quiso confrontar al cantante, a quien calificó como un “viejo marrano y asqueroso”.

“Se lo quería madrear, a Céspedes. Me dijo (Francisco Céspedes): ‘Ay, no te me acerques así…',” contó Zabaleta. Su novio, Ricardo Pérez, añadió: “P1nch3 viejo marrano, asqueroso”.

Susana Zabaleta aprovecha los celos de Ricardo Pérez a su favor

La actriz confesó que no le molestan los celos de su pareja; lo ve como una forma de defenderla y de hecho, ha sabido sacarles provecho. Un ejemplo de esto fue en la obra ‘Spamalot’, donde logró modificar una escena gracias a que le dijo al director que su novio es demasiado celoso.

Durante la conversación en ‘La cotorrisa’, Zabaleta explicó que se opuso a que Adrián Uribe le tocara los pechos en una escena, tal como lo pedía el director. En lugar de aceptar, utilizó a Ricardo Pérez como excusa para evitar la situación.

“Dice el director: ‘Entonces la agarras así y le tocas las tetas…' Le dije: ‘No creo que vaya a pasar eso’. Y dice: '¿Cómo? Pero es una puesta en escena’. ‘No’, dije, ‘es que Ricardo es súper celoso, mala onda, y va armado’. Además, ¿para qué le faltamos el respeto a la esposa de Adrián? Él tiene a su esposa y a su hija”, relató.

¿De qué trata Spamalot?

Susana Zabaleta, quien recientemente respondio a las burlas de Videgaray por su relación, está lista para el estreno del musical Spamalot, que debutará el próximo 14 de febrero en el CCT 1. La actriz compartirá escenario con Freddy y Germán Ortega, Adrián Uribe y Omar Chaparro en esta divertida adaptación de ‘Monty Python and the Holy Grail’.

Es una parodia de la leyenda del Rey Arturo y sus Caballeros de la Mesa Redonda, con un humor absurdo y números musicales divertidos.

